Falfán rasca un merecido empate para el DUX

Empate. Trabajado empate del DUX Logroño ante un rival enorme como es el Granada. Las riojanas se recompusieron después de un inicio adverso con ... el tempranero gol de Sonya Keefe, que se reencontraba con su anterior equipo. Aguantó bien el conjunto riojano y dominó, sobre todo en el segundo tiempo, encontrado premio a su esfuerzo en el tramo final con el tanto de Falfán con el que se firmaron las tablas (1-1) en el Municipal.

Héctor Blanco introdujo ligeros retoques en su once inicial, apostando por Justi en el carril derecho y desplazando a Annelie al flanco opuesto. En ataque, el técnico riojano buscó mayor velocidad y profundidad con la dupla formada por Paula Partido y Mía Asenjo, un frente ofensivo que prometía inquietar a la zaga andaluza.

El DUX Logroño salió al césped con energía y apenas había pasado un minuto cuando generó la primera ocasión clara del encuentro. Un centro escorado se envenenó camino de la portería granadina y obligó a la guardameta visitante a intervenir con apuros, desviando el balón a córner. Sin embargo, la respuesta del Granada fue inmediata y, sobre todo, letal.

En el minuto 4, una combinación dentro del área culminó con una gran acción colectiva de las andaluzas con taconazo de Laupstad incluido, para asistir a Sonya Keefe libre de marca. La delantera, exjugadora del conjunto logroñés y pieza clave en el histórico ascenso del equipo a la Liga F, no perdonó ante Miralles y firmó el 0-1 con un disparo raso ajustado al palo. La chilena demostró que su puntería sigue intacta y que su cambio de camiseta no ha afectado a su instinto goleador.

El gol tempranero enfrió el ímpetu inicial del DUX, que trató de recomponerse con paciencia, aunque sus transiciones se mostraron imprecisas y las posesiones, poco productivas. Con el paso del tiempo, las vinotinto fueron recuperando terreno y en el minuto 24, Justi rompió la monotonía con un centro medido al corazón del área que buscaba a Mía Asenjo, sola frente a la portera. Laura estuvo más rápida y desbarató la ocasión.

El empuje local se mantuvo con Isina colgando una falta al área, donde Marta conectó un cabezazo que se marchó rozando la madera. Pero el gol seguía resistiéndose.

Como viene siendo ya habitual en Las Gaunas el VAR volvió a salir a escena, en esta ocasión, solicitado por Héctor Blanco tras la caída de Mía Asenjo dentro del área por un empujón de Jujuba. La colegiada, tras consultar la jugada, anuló la acción por fuera de juego previo, dejando sin premio la insistencia riojana. El marcador no se movió antes del descanso con un 0-1 que había que remontar.

Tras la reanudación, el conjunto riojano asumió el protagonismo y buscó el empate desde el primer minuto. El DUX tocaba, presionaba y se acercaba cada vez más al área rival, pero seguía sin encontrar el camino del gol. Isina volvió a ser protagonista al botar una falta lateral que Marta remató con la puntera, rozando el larguero.

Fue entonces cuando Héctor Blanco decidió mover el banquillo. Mía Asenjo dejó su sitio a Flavine y la única riojana sobre el césped, Laura Martínez, entró en lugar de Iria Castro. Annelie, incansable por la banda derecha, se convirtió en un martillo constante: desbordó, centró y volvió a centrar, buscando sin descanso el remate de Flavine. Sin embargo, la defensa del Granada resistía bien. Como pudo verse tras la falta peligrosa lanzada por Isina. Nata apareció en el segundo palo para conectar un remate que ya se colaba, pero Miku sacó el balón en la línea de gol, frustrando el grito de Las Gaunas.

El fútbol, por fin, hizo justicia en el minuto 83. Daiana Falfán cazó un balón suelto en el área mientras se reclamaba una falta previa. Sin dudarlo, le pegó al esférico buscando la escuadra pero que entró a las mallas tras rebotar en el palo largo. Golazo y estallido de alegría. El empate (1-1) premiaba la insistencia y el orgullo de un DUX que nunca bajó los brazos.

Todavía hubo tiempo para soñar con la remontada. En el tiempo añadido, Isina filtró un pase magnífico entre líneas para Flavine, que se plantó sola ante la portera, pero su disparo se marchó rozando el poste. Fue la última oportunidad de un partido intenso, que deja al DUX Logroño con sensaciones positivas y la certeza de haber hecho méritos para algo más que un punto.