Fútbol | Liga F.

Falfán rasca un merecido empate para el DUX

El conjunto vinotinto se recompuso tras un inicio adverso ante el Granada y encontró premio en el tramo final con un golazo de la argentina

Marta Hermosilla Garrido

Marta Hermosilla Garrido

Domingo, 5 de octubre 2025, 18:19

Comenta

Empate. Trabajado empate del DUX Logroño ante un rival enorme como es el Granada. Las riojanas se recompusieron después de un inicio adverso con ... el tempranero gol de Sonya Keefe, que se reencontraba con su anterior equipo. Aguantó bien el conjunto riojano y dominó, sobre todo en el segundo tiempo, encontrado premio a su esfuerzo en el tramo final con el tanto de Falfán con el que se firmaron las tablas (1-1) en el Municipal.

