Una semana para concretar el nuevo proyecto

Es una semana de poca información de puertas para afuera pero de mucho trabajo en los despachos del Club Baloncesto Clavijo. La entidad logroñesa, ... una vez que el primer equipo ha logrado la permanencia en Segunda FEB, pretende dejar encarrilado el proyecto para la próxima temporada, desde abajo hasta arriba.

El presidente blanquiazul, Félix Sanz reconocía ayer que «nunca en mi vida había deseado tanto que acabara la temporada». «No acabó en Albacete, no acabó en Lobete y acabó en Bisbal», no sin sufrir muchísimo prácticamente hasta el final. Es difícil hacer un balance más gráfico del sentir tanto en el Clavijo como en la afición. Pero cerrado el año, llega el momento de tomar de nuevo las decisiones que marcarán la campaña siguiente. Ahora bien, nada se puede avanzar porque nada está cerrado aunque el máximo dirigente de los logroñeses pretende que no se demore más allá de estos próximos días.

Hay varios jugadores con los que en principio no se va a contar para el futuro 'roster'. Vladi Orlov ya se despidió de Logroño en redes sociales con un contundente texto: «Me gustaría decir que fue un placer, pero la verdad es que no lo ha sido. A pesar de todo, quiero agradecer de corazón a la afición, Que ellos sí estuvieron siempre ahí». Miguel Ayesa, que ha ido diluyéndose hasta tener una presencia residual tampoco parece que continuará. Y Yevgen Sakhniuk no ha convencido en su segunda etapa en el club.

Miguel de Pablo, Hugo Arbosa y Kevin Torres formarían el que se podría denominar como 'núcleo Clavijo', el capitán y dos hombres que ya se consideran de la casa y que, además, han dado un paso adelante esta temporada. Deberían seguir si no hay problemas. De hecho, en principio, el Torres y Arbosa firmaron el 2023 por dos temporadas más una opcional que sería la que cumplirían el próximo año.

Caleb Fields sí que ha resultado decisivo en la salvación y no sería una sorpresa que se optara por llegar a un acuerdo con él.

Y, por último, está el acuerdo con el Baskonia, que parte desde la continuidad de Ricardo Úriz en el banquillo. Sanz comentó en semanas anteriores que el Clavijo estaba contento con el técnico navarro y que la permanencia sería un factor a su favor.

Si se mantiene el convenio, seguirían llegando jugadores vinculados desde la entidad alavesa pero esta campaña ha dejado claro que tienen que ser complemento de una serie de jugadores que deben llegar para ser la columna vertebral de la próxima plantilla.