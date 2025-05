La salvación se hizo esperar

Luismi Cámara Logroño Sábado, 3 de mayo 2025, 20:23 | Actualizado 20:41h. Comenta Compartir

No podía ser de otra forma. En una temporada que comenzó mal y en la que el sufrimiento ha sido la sensación predominante, el Rioverde ... Clavijo no podía lograr la permanencia sin angustias. Perdió contra el Sol Gironès Bisbal Bàsquet (63-58), pero hizo valer los once puntos del primer partido de la eliminatoria para certificar su continuidad en Segunda FEB. Hasta por siete llegaron a ir perdiendo los blanquiazules en el último cuarto, pero supieron aguantar para salvar la categoría.

Ricardo Úriz tenía claro que el éxito pasaba por no especular y olvidarse de la ventaja de la ida en Lobete. Y sus hombres le hicieron caso. Salieron los logroñeses muy centrados y abrieron el partido con nueve puntos consecutivos ante un rival absolutamente atascado en ataque. Cinco minutos le costó lograr la primera canasta a los locales ante un Clavijo muy entonado que lograba una máxima muy interesante para gestionarla con inteligencia (4-19). Los porcentajes de tiro de los gerundenses eran muy pobres y cerraban el primer cuarto sin anotar de tres, su principal arma. Buen trabajo defensivo blanquiazul, por tanto, pero era de esperar la reacción local. Sol Gironès Bisbal Bàsquet Falk (18), E. Espinosa, Dibba (5), T. Espinosa (6) y Torrent (15) -cinco inicial-. Niemi (7), Valera, Viejo, Jiménez (12), Gosnell y Nikolov. 63 - 58 Rioverde Clavijo Hrabar, Querejeta (7), Arbosa (5), Sakhniuk (6) y Torres (4) -cinco inicial-. Fields (19), De Pablo (14), Savkov, Vanags y Faye (3). Parciales 8-21, 28-33 (descanso); 40-39 y 63-58 (final).

Árbitros Pinela y Betanzos. Eliminado Sakhniuk. Así fue en el segundo parcial. Tenía que encenderse el Bisbal para despertar las dudas en los logroñeses y engancharse a la salvación de la mano de un pabellón volcado y muy ruidoso. Y lo hizo para meterse de lleno en el partido (26-25). Se ponía por primera vez por delante el cuadro local y ahora eran los visitantes los desconcertados. Al menos, cinco puntos seguidos de Fields hacían que los blanquiazules llegaran al descanso con una inercia positiva. Quedaba mucho por sufrir. Los errores en tiros cómodos del Clavijo permitieron al Bisbal recuperar la iniciativa en el juego y en el marcador (38-36), pero parecía que los nervios se hacían con el protagonismo en ambos lados de la cancha. Tras un parcial de 12-6 que dejaba claro que las muñecas se habían agarrotado se entraba en el último parcial con diez puntos de renta del Clavijo en la eliminatoria. Tocaba ya gestionar los excitación y, con ella, la ventaja porque todo ello valía una permanencia. Bisbal tiraba de intensidad y rozaba una remontada épica (54-47) y el Clavijo no lograba encadenar dos canastas seguidas y sí malas decisiones. La temporada se jugaba en tres minutos. Un triple de Fields daba un respiro casi definitivo al Rioverde con un minuto por delante. Dos tiros libres parecían definitivos, los gerundenses pelearon hasta el final pero la salvación estaba en el bolsillo visitante. El Clavijo sigue en Segunda FEB. A partir de ya toca pensar en la próxima temporada.

