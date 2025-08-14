Todos listos para comenzar

Atrás quedan las campañas en las que había que esperar casi al comienzo liguero para cerrar las plantillas, con el consiguiente aumento de la tensión ... para los entrenadores y con el suspense de saber si se podía acabar fichando lo que se quería o lo que se podía.

Este verano, Clavijo y Logrobasket han hecho los deberes con tiempo y, salvo sorpresas, tienen ya cerrados sus respectivos 'roster' para la temporada en Segunda FEB.

La fase regular dará comienzo el fin de semana del 4 de octubre. Ahora bien, los partidos oficiales se abrirán con la Copa de España, que celebrará su primera jornada el 14 de septiembre y que vivirá el primer enfrentamiento entre los dos conjuntos capitalinos en la segunda sesión, el siguiente fin de semana, con los de Nacho Arbués ejerciendo de locales en el polideportivo de Lobete.

En principio, la fecha prevista para abrir la pretemporada será el 1 de septiembre, lunes, aunque la mayoría de los jugadores (por no decir todos) que serán llamados a filas por Ricardo Úriz y Arbués han estado trabajando durante el periodo estival para no perder la forma y llegar de la mejor manera a la preparación de una campaña que se presenta apasionante.

Los equipos 2 1 3 5 4 1 2 3 5 4 Entrenador Ricardo Úriz Pa Mor Diene Berthold Eluku 1 Vit Hrabar Joan Pardina Hugo Arbosa 2 Íñigo Royo 3 Joseba Querejeta Miguel de Pablo 4 Chandler Jacobs Kevin Torres 5 Entrenador Nacho Arbués Borja Arévalo Ángel Infante Sergi Serrato 1 2 Waly Niang Pape Bocar Sall 3 Alejandro Rodríguez Iker Montero AJ Plitzuweit Lawrence Obaje Adrian Byrd-Jelinek 4 Manu Vázquez Íñigo Ibáñez 5

El presidente blanquiazul, Félix Sanz, se mostró hace unos días «muy satisfecho con una plantilla adaptada a la competición, en la que esperamos y, sobre todo, deseamos no sufrir lo que sufrimos el año pasado».

Son diez los jugadores que tendrá Úriz a sus órdenes. Cinco de ellos repiten del año pasado: el capitán Miguel de Pablo, Kevin Torres y Hugo Arbosa, parte del denominado 'núcleo duro' del Clavijo, y los dos vinculados por el Baskonia, Joseba Querejeta y Vit Hrabar. El tercero de los cedidos por el equipo de ACB es Iñigo Royo, un jugador ya hecho, importante en la categoría y que debería ser uno de los pilares de esta temporada. Además de estos tres, los cuatro fichajes son Chandler Jacobs, Joan Pardina, Pa Mor Diene y Berthold Eluku, todos ellos con pasado en la categoría.

«Es una plantilla muy equilibrada por posiciones, por roles, por personalidades, con jugadores jóvenes pero con más experiencia que la que teníamos el año pasado. Estamos muy contentos con ellos», declaró Sanz, que marcó como objetivo «estar tranquilamente en puestos de 'play off' de ascenso, y luego ir viendo cómo va evolucionando, porque las temporadas en Segunda FEB son muy largas».

En el bando blanquirrojo, su director deportivo tenía claro nada más lograr el ascenso los pasos a seguir por el ahora denominado Logrobasket Logi7. Álvaro Valle hablaba en junio de «triplicar el presupuesto del primer equipo y trabajar en una línea que ayude a que ese crecimiento sea asumible por la estructura del club. A partir de ahí, la cosa no cambia mucho: crear la mejor plantilla posible gastando lo que se tiene, ni más ni menos». «Vamos a trabajar para competir dignamente en Segunda FEB y representar de la mejor forma posible al club y a la ciudad. Buscaremos crear un gran ambiente de baloncesto, para que todos disfrutemos del premio», añadía el dirigente.

Doce son los componentes de la plantilla, dando continuidad al grupo del ascenso e intentando reforzarse donde más falta hacía. El primero en seguir es Nacho Arbués, no conoce este equipo otro entrenador desde que se creó y, por los resultados, ni falta que le hace. Íñigo Ibáñez, Ángel Infante, Alejandro Rodríguez y Sergi Serrato siguen. Y ayer la entidad anunciaba la continuidad de Borja Arévalo, santo y seña del club.

El fichaje más destacado es el de Lawrence Obaje. Más allá de su posible incidencia en el juego, vuelve al equipo un jugador que siente los colores tras un año en Benicarló. En el resto de incorporaciones se ha tratado de completar el 'roster' con jugadores afines a la filosofía de juego implantada por Arbués y con una buena dosis de centímetros bajo los aros. Han llegado Iker Montero, AJ Plitzuweit y Manu Vázquez para la línea exterior y los interiores Adrian Byrd-Jelinek, Pape Bocar Sall y Waly Niang, que conoce ya Logroño por su pasado en Clavijo.