Borja Arévalo. Justo Rodríguez
Baloncesto

Borja Arévalo, la guinda perfecta

El veterano base renueva por el Logrobasket

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Miércoles, 13 de agosto 2025, 21:02

Una cuestión de jerarquía. El Logrobasket abrió las presentaciones de su equipo para esta temporada con Nacho Arbués y las cierra con Borja Arévalo. Los dos nombres propios del desarrollo del club: el técnico, dirigiendo desde el banquillo; el base, liderando desde la cancha. Bastan las palabras del preparador sobre su pupilo en la web del club para dejar claro lo que el veterano jugador significa para la entidad blanquirroja. «Lleva muchos años demostrando su compromiso y liderazgo. Es un lujo poder contar con un jugador como él, por todo lo que aporta en la creación de una cultura de equipo y por extensión, de club», explica Arbués. Poco más se puede añadir del jugador total del Logrobasket.

