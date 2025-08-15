Ugaitz Gartzia y Begoña Usubiaga, los mejores en la Milla de San Roque

Diego Marín A. Logroño Viernes, 15 de agosto 2025, 11:45 Comenta Compartir

El joven eibarrés Ugaitz Gartzia, con 4.47 minutos, se impuso por segundo año consecutivo en la Milla Popular de San Roque celebrada en la tarde del pasado jueves en Santo Domingo de la Calzada. Gartzia, de 18 años, ya había vencido esta misma semana la Carrera Puente a Puente de Ezcaray, fue podio en la Subida al Bolo de Cuzcurrita y el año pasado también ganó el cross de Hervías, que se celebra este sábado. La mujer más rápida fue la burgalesa Begoña Usubiaga, de 50 años, quien completó los 1.609 metros en 5.53 minutos.

En la disputa por la victoria absoluta estuvo el calceatense Galder Ibarrola, quien con 4.52 fue segundo de la general y primer senior, ya que Gartzia fue el primer juvenil. Tercero fue Iker Carrillo, con 4.57. A continuación llegaron a meta Jon Unzueta (5.02), Aritz Iturzaeta (5.09), Erlanz Zaldumbide (5.14), Ángel Martínez Riaño (5.22), Iñaki Zabala, Javier López, Sergio Orcajo y Elías Arpón.

En categoría femenina, tras Usubiaga, llegaron la calceatense Ana Prior y la bilbaína Izaskun Ruiz. La prueba otorgó trofeos en distintas categorías, premiando a los veteranos Martínez Riaño y Usubiaga, a los cadetes Oinatz Elordi, Aimar Elosegui y Samuel Villar, sin que hubiera participación femenina, y a los infantiles Mario Fernández y Elsa Baharona.

Más de 300 personas participaron en la Milla Popular de San Roque, organizada por el Ayuntamiento en colaboración con el Club Atletismo Calceatense y Cloiver Sport, y celebrada al anochecer con la avenida de Juan Carlos I como salida y meta y las calles del casco antiguo como circuito.