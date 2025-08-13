Ugaitz García y Mariona Ávila se imponen en la Carrera Puente a Puente de Ezcaray

Ugaitz García y Mariona Ávila han ganado la prestigiosa Carrera Puente a Puente de Ezcaray, una de las pruebas atléticas de mejor palmarés del verano ... riojano. Con un recorrido de 2.000 metros con una ligera subida en la segunda mitad del recorrido, la Cuesta de la Ferrería, la carrera recorre el pueblo cruzando el puente de la Estación y Puente Canto, saliendo y llegando en el barrio de San Lázaro. Cabe destacar que la prueba se ha desarrollado bajo una fresca lluvia y con una agradable temperatura de apenas 26 grados, frente al habitual asfixiante calor que suele protagonizar esta y otras pruebas deportivas estivales.

El joven vasco García y la catalana Ávila se impusieron con claridad a sus rivales con unos tiempos de 5.56 y 6.55 minutos. Segundos fueron el ezcarayense Juan Pérez (6.11) y Saioa Sarasola (7.13), mientras que, terceros, fueron Pello García (7.15) y Begoña Camarón. En categoría de veteranos los más rápidos fueron Jon Etxeberria (6.44) y Begoña Usabiaga (7.12), seguidos de Miguel Miranda (6.47) y Ainara Azpitarte (7.35), segundos; y de Aitor Fernández (6.51) y Laura Parada (7.38), terceros. Fuera de podio se quedaron conocidos fondistas riojanos como Adrián de Blas (sexto), Javier López (duodécimo), Ángel Martínez Riaño (décimo cuarto) y Álvaro Villar (décimo noveno).

En categoría juvenil vencieron Peio Ziarsolo (6.23) y Valentina Herrero (7.14), quien se llevó premio en el día de su cumpleaños. Segundos fueron Oinatz Elordi (6.29) y Marina Miranda (7.48), y terceros, Ibai Irriozola (6.37) y Maren Etxeberria (7.51). Y entre los más jóvenes, de menos de 14 años, los más rápidos fueron Eki Larrañaga (7.07) y Esperanza Rodríguez (7.47), seguidos de Miguel Miranda (7.13) -quien completó así el triple podio familiar junto a su homónimo padre y su hermana Marina- e Intza Iturdata (8.21), quienes fueron segundos, y de Eneko Martínez (7.31) y Paola Valgañón (8.43), terceros.

Además de los trofeos a los mejores clasificados em cada categoría la organización, compartida entre el Ayuntamiento de Ezcaray y la asociación Amigos de Ezcaray, otorga cada año el Trofeo Violeta Villanueva, que este año recibieron ex aequo Leticia Santamaría y Martín Villaverde.