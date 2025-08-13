LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Entrega de premios a los ganadores de la Carrera Puente a Puente de Ezcaray. Diego Marín A.

Ugaitz García y Mariona Ávila se imponen en la Carrera Puente a Puente de Ezcaray

Juan Pérez y Saioa Sarasola, segundos, y Pello García y Begoña Camarón, terceros, completan el podio de la prestigiosa prueba atlética del verano riojano

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:51

Ugaitz García y Mariona Ávila han ganado la prestigiosa Carrera Puente a Puente de Ezcaray, una de las pruebas atléticas de mejor palmarés del verano ... riojano. Con un recorrido de 2.000 metros con una ligera subida en la segunda mitad del recorrido, la Cuesta de la Ferrería, la carrera recorre el pueblo cruzando el puente de la Estación y Puente Canto, saliendo y llegando en el barrio de San Lázaro. Cabe destacar que la prueba se ha desarrollado bajo una fresca lluvia y con una agradable temperatura de apenas 26 grados, frente al habitual asfixiante calor que suele protagonizar esta y otras pruebas deportivas estivales.

