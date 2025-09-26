Alain Santamaría, oro mundial con España en short trail

Después de su excelente actuación del jueves donde concluyó décimo cuarto (y primer español) en la prueba de Uphill, Alain Santamaría no sólo no ... acusó el esfuerzo físico del día precedente sino que menos de 24 horas después tomaba la salida en la prueba corta y rozaba las medallas concluyendo en una soberbia cuarta posición mundial.

El atleta riojano, que se enfundó por primera vez la camiseta del equipo nacional en este Campeonato del Mundo, añadió un hito más a su estreno internacional en Canfranc porque si el primer día concluyó quinto por equipos, en la prueba de Short Trail, subió a lo más alto del cajón para recibir con España el trofeo de campeón del mundo por selecciones.

El fondista de Ezcaray hizo una carrera de menos a más. Comenzó la prueba cerca de los mejores, pero sin contacto con ellos, pasando el primer punto de control (kilómetro 6,6) en la vigésimo primera posición.

A partir de ahí siempre fue superando rivales. En el kilómetro 16,4 ya era décimo cuarto y un poco más adelante (prácticamente en el ecuador de la prueba, kilómetro 21,9) era décimo quinto.

Los otros españoles que habían ido en posiciones intermedias comenzaban asomarse a los puestos de cabeza, y comenzó a vislumbrarse que España podía hacer algo importante en la prueba, aunque quedara la mitad del recorrido.

En el control de Candanchú (puesto kilométrico, 28), Alain Santamaría ya era undécimo y sus compañeros también habían 'ascendido' en la clasificación. Manuel Merillas era segundo y Andreu Blanes pasó en quinto lugar.

Pero fue entre la estación de esquí de Candanchú y el siguiente punto de control (km. 38,8) en Motriz Tuca cuando el conjunto español dio el hachazo definitivo y llevó la carrera a donde quería.

Merillas se hizo con la segunda posición, Blanes se aupó hasta la tercera (a cinco minutos de su compañero) y Alain Santamaría, en unos kilómetros espectaculares, llegó al cuarto lugar a dos minutos de Blanes.

Por delante figuraba el francés Tranchand, al que Merillas cada vez veía más lejos. Por su parte, Santamaría también veía como el bronce que provisionalmente portaba Blanes, cada vez se le alejaba más.

Al final, cuatro minutos separaron al riojano del tercer cajón del podio, pero la sobresaliente actuación española hizo incontestable su título mundial por equipos después de casi 5 horas de carrera por los Pirineos.