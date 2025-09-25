Alain Santamaría lidera a España en su debut mundialista

La prueba de Uphill (6,4 kilómetros y 900 metros de desnivel positivo) ha inaugurado este jueves el Campeonato del Mundo de Trail y Mountain ... Running que se celebra durante estos días en el entorno de la localidad oscense de Canfranc. Esa misma prueba (disputada con una temperatura de 4 grados y desniveles de más del 30%) ha servido al riojano Alain Santamaría para debutar con la camiseta de la selección nacional española y hacerlo con el mejor pie posible porque ha sido el mejor del combinado español en esa prueba (décimo cuarto) y su actuación resultó determinante para que España se aupara a la quinta posición de la clasificación mundial.

El pelaire pasó por el punto intermedio (km. 3,6) en duodécima posición (a 1.38 del líder, y otros dos españoles Daniel Izquierdo y Alex García pasaban en los puestos 16º y 17º con 14 y 20 segundos de retraso sobre Alain). Pero el riojano transitaba en un grupo en el que iban otros tres atletas que en el segundo tramo de carrera –cuando los desniveles alcanzaban el 30%– le superaron y le llevaron a un todavía sobresaliente puesto 14º, especialmente valioso cuando se trata de un debutante internacional en una prueba de estas características.

Al término de la prueba, el propio fondista riojano reconocía a la Federación Española de Atletismo que el hecho de debutar con la selección había condicionado su actuación. «Hemos arriesgado en la salida y colocarnos bien al entrar en el sendero estrecho. Se me ha hecho un poco largo al final, pero no quería dejarme nada en mi debut con la selección, pero estoy contento con mi actuación».

El suizo Remi Bonnet (sorpendiendo al favorito, el keniano Patrick Kipngeno, campeón en las dos ediciones precedentes)se proclamó campeón mundial ayer en Canfranc, mientras en féminas fue la alemana Nina Engelhard la que se llevó el oro.

Por equipos, la España de Alain Santamaría acabó en la quinta plaza, con 70 puntos, los mismos que Uganda, sextos. Kenia ganó con claridad y el podio lo completaron Suiza y USA. España mejoró por tres puestos la actuación del último mundial, celebrado en Innsbruck hace dos años.

Hoy, vuelta a la línea de salida

Álex García y Jan Torrella tendrán ahora tres días por delante para recuperarse, ya que el domingo serán de la partida en la competición Classic, mientras que Alain Santamaría es uno de los integrantes de combinado español que compite mañana en el Short Trail, buscando, nuevamente, luchar cerca del podio con las grandes potencias africanas. 44,5 kilómetros y 3.657 metros de desnivel positivo.

El fuerte desgaste de esta mañana, y las emociones del debut pueden pasar factura al riojano en su segunda y última cita de la competición.