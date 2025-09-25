LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Alain Santamaria, en la cita de ayer en Canfranc. WMTRC2025

Alain Santamaría lidera a España en su debut mundialista

El pelaire concluye en el puesto décimo cuarto en Uphill y lleva a su equipo hasta la quinta posición mundial de trail

César Álvarez

César Álvarez

Logroño

Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:28

La prueba de Uphill (6,4 kilómetros y 900 metros de desnivel positivo) ha inaugurado este jueves el Campeonato del Mundo de Trail y Mountain ... Running que se celebra durante estos días en el entorno de la localidad oscense de Canfranc. Esa misma prueba (disputada con una temperatura de 4 grados y desniveles de más del 30%) ha servido al riojano Alain Santamaría para debutar con la camiseta de la selección nacional española y hacerlo con el mejor pie posible porque ha sido el mejor del combinado español en esa prueba (décimo cuarto) y su actuación resultó determinante para que España se aupara a la quinta posición de la clasificación mundial.

