«Ganamos ya hace dos años y creo que tiene mucho mérito volver a hacerlo»

Aunque la presencia de Kike Fernández en los puestos de honor de cualquier concurso gastronómico al que se presenta ya es casi habitual, el cocinero del Meraki Gastrobar de Nájera celebró su triunfo en el Concurso de Pinchos de La Rioja por todo lo alto.

Después de explicar el porqué de ese homenaje a la alubia de Anguiano («es un pueblo que tenemos a 20 kilómetros y nos ha llegado la desazón de muchas familias por el mal momento de la cosecha) señaló que «todavía no me creo que haya ganado», pese a que no es la primera vez que se pone el Delantal de Oro al término de concurso: «Ganamos también hace un par de años y creo que tiene mucho mérito mantenernos ahí y volver a ganar porque el nivel está muy alto». De hecho, el chef najerino reconoció que «de todas la finales en las que he participado yo, ésta es la que ha tenido un mayor nivel» y por ese motivo quiso hacer extensiva la felicitación a sus compañeros –que habían sido rivales– «porque creo que entre todos hacemos que La Rioja tenga este gran nivel y viva un buen momento gastronómico y la verdad es que siento una felicidad enorme y no tengo más que ganas de irme a celebrarlo con la familia y amigos».

Kike Fernández explicó a los periodistas, poco después de recibir tanto su Delantal de Oro como también el premio #productoriojano, que «nosotros nos movemos mucho en este tipo de concursos, además de porque nos gusta, porque nos da mucha visibilidad para el negocio y lógicamente, nos viene muy bien para darnos a conocer ante todos», pero también porque hay un beneficio en el que cada día acude a la barra de su local: «Yo creo que estos concursos repercuten en el cliente porque te hacen sacar lo mejor de ti, te motivas, intentas mejorar cada día, pruebas nuevas cosas y nuevas elaboraciones y eso yo creo que hace que, a la larga, el que se beneficie sea el cliente final», en cualquier caso, el chef del establecimiento najerino reconoció humildemente que «nunca hubiera podido imaginar tanto éxito, la verdad», comentó.