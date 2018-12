Treinta años sin María Teresa León María Teresa León. / L.R. La escritora nacida en Logroño, siempre a la sombra de Alberti, era una figura brillante de la Generación del 27 LA RIOJA Logroño Jueves, 13 diciembre 2018, 14:03

Leer la biografía de Federico García Lorca (que aún no he acabado) me llevó a descubrir a una serie de mujeres de las que nunca había oído hablar, entre las que se encuentran: Maruja Mallo, Concha Méndez-Cuesta, Rosa Chacel y María Teresa León son nombres que se agolpan cuando se entra en el estudio de Rafael Alberti.

La última, nacida en Logroño en 1903 y fallecida un día como hoy hace 30 años fue miembro de la Generación del 27 y pasó por ser una escritora desconocida para la mayoría, según recopilaba en un artículo la revista literaria Littera.

León estuvo afiliada al PCE y fue miembro de la Junta de Defensa y Protección del Tesoro Artístico Nacional, que trasladó las obras de arte del Museo del Prado y de El Escorial durante la Guerra Civil, principal artífice de las «guerrillas del teatro», protagonista de los momentos decisivos en la Guerra Civil española, actriz esporádica, directora y sobretodo escritora. Una figura brillante que ha vivido a la sombra de su marido, Rafael Alberti.

María Teresa León en una imagen de juventud,. / L.R.

Sus vivencias en el Madrid bélico quedarán reflejadas en Contra viento y Marea y limpio. En esta época será Secretaria de la Alianza de Intelectuales Antifascistas y participará en la Junta de Defensa y Protección del Tesoro Artístico Nacional que traslada las obras del museo del Prado y El Escorial a lugares seguros. Además de mantenerse activa como autora, actriz y directora tanto en la sección teatral de la Alianza de Escritores Antifascistas como en las Guerrillas del Teatro del Ejercito del Centro.

Sin embargo la perdida del bando republicano es inevitable, y se traslada a Oran donde iniciará junto a Rafael Alberti un largo exilio. En 1940 llegan a Buenos Aires, lugar en el que llegaran a establecerse y donde nacerá su hija Aitana.

A partir de esta época se aleja de la política y comienzan a publicar varias obras como Morirás lejos, Las peregrinaciones de Teresa, El gran amor de Gustavo Adolfo Bécquer, Fábulas del Tiempo Amargo, etc. María Teresa sufrirá de alzheimer a una avanzada edad y regresará a España en 1977 junto a su marido acabando así su periodo de exilio.

«Estoy cansada de no saber dónde morirme», explicaba una de las prosistas más deslumbrantes, profundas y bellas de la Generación del 27.