La Rioja mantiene su reivindicación de las Glosas para la exposición de San Millán 2026 El presidente Capellán presenta algunos de los detalles de la muestra que albergará el Monasterio de Yuso en 2026

J. Sainz Logroño Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:05 | Actualizado 12:43h.

La Rioja mantiene su reivindicación de regreso a La Rioja de las Glosas emilianenses para que protagonicen la gran exposición sobre el español que se mostrará en el Monasterio de Yuso de San Millán de la Cogolla en el segundo semestre de 2026, petición que cuenta con el apoyo expreso del Gobierno de España y el Ministerio de Cultura.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto al consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y el director de la Fundación para la Transformación de La Rioja, Arturo Colina, han visitado este viernes el Monasterio de Yuso, donde han explicado algunos detalles de esta importante muestra, especialmente lo que afecta a las obras que se van a acometer.

Según han detallado, se van a invertir 1.500.000 euros para las obras, que consisten en habilitar el monasterio para la visitas y para el espacio expositivo, a lo que se añade a la rehabilitación de la torre campanario, en la que se está invirtiendo 1.100.000 euros. Se espera que estos trabajos estén terminados para abril.

Reivindicación histórica

La vuelta de las Glosas es una reivindicación histórica de La Rioja que hasta ahora siempre ha recibido la negativa del Gobierno de España, responsable de la institución radicada en Madrid, donde se custodia desde 1851 el grueso de los códices procedentes de los monasterios de San Millán, incluido el 60, el que contiene las más valiosas anotaciones. Las razones expuestas: seguridad, legalidad y evitar la dispersión del patrimonio.

En diciembre de 2023 La Rioja volvió a reclamar a la Real Academia de la Historia (RAH), en esta ocasión solo como cesión temporal, la vuelta de las Glosas. El presidente Gonzalo Capellán solicitó formalmente por carta a la Real Academia que autorizara que pudieran ser expuestas en San Millán.

El Gobierno aseguraba en la carta que se pondrían los medios y recursos necesarios para hacer posible la exposición «garantizando todos los aspectos de seguridad y preservación que sean precisos». Esta propuesta, señalaba, «reforzaría sin ninguna duda el papel esencial de San Millán como origen del español escrito y contribuiría a hacer realidad el deseo histórico de La Rioja de permitir a los riojanos contemplar las Glosas Emilianenses en vivo por primera vez y en el marco incomparable que suponen los monasterios, el lugar donde se escribieron hace más de diez siglos».

Por su parte, la Real Academia de la Historia (RAH) sigue firme en su decisión de no cederlas ni siquiera por unos meses, aunque el presidente Capellán no tira la toalla, como afirmaba en una entrevista publicada en Diario LA RIOJA.

Cinco peticiones desde 1978 y cinco negativas de la RAH

En 2001, al cumplir 150 años, la Real Academia de la Historia (RAH) expuso al público en el Palacio Real de Madrid las Glosas Emilianenses, consideradas uno de sus principales tesoros. Fue la primera y única vez que salieron de su sede desde 1851.

La Rioja lleva cuarenta años reclamando las Glosas y la RAH siempre se ha negado. La primera solicitud formal la hizo la Asociación de Amigos de La Rioja en 1978 tras celebrarse en San Millán el Milenario de la Lengua.

Ya constituida la Comunidad Autónoma, el Gobierno (presidido por el socialista José Ignacio Pérez Sáenz) volvió a pedirlas en 1990 durante una reunión en Yuso de centros riojanos en el mundo. Tampoco hubo suerte: los monasterios emilianenses no reunían las condiciones necesarias.

Pero eso cambiaría con la declaración de Patrimonio de la Humanidad en 1997 por parte de la Unesco y de la restauración a que fueron sometidos Suso y Yuso. En 2006, el Gobierno (presidido por el popular Pedro Sanz) volvió a reclamar las Glosas coincidiendo con la polémica de los llamados 'papeles de Salamanca' que exigió y sí logró recuperar Cataluña. La Rioja, en cambio, recibió una nueva negativa del Gobierno español (en este caso presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero). En 2009 volvió a pedirse al menos «la cesión en depósito temporal». Pero ni por esas.

Y en 2017 el Gobierno riojano (presidido por el popular José Ignacio Ceniceros) hizo un nuevo intento. La respuesta de la RAH fue tajante: las Glosas no se tocan.

El único gobierno regional que no ha reclamado las Glosas en treinta años ha sido el de la socialista Concha Andreu. La última iniciativa hasta ahora había sido del Partido Riojano, que en 2021 preguntó al Gobierno de España (ya presidido por el socialista Pedro Sánchez) si tenía intención de devolverlas y cuándo.

En respuesta, el Gobierno central dijo que la RAH cumple el mandato constitucional y «evita la posibilidad de desmembrar y dispersar el patrimonio» y que «sus bienes están legalmente depositados». O, como Carmen Iglesias contestó hace cuatro años:«Es como pedir las Meninas».