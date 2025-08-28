MUWI 2025 despega con talento local Psycho Rebel Front, Mutagénicos y El pájaro volador abren el festival este jueves en Logroño, con entrada libre y nuevo escenario en Valbuena

Con una clara apuesta por la escena local estrena Muwi La Rioja Music Fest su novena edición. Un estreno que será doble, ya que también es nuevo el emplazamiento del festival en Valbuena, en un recinto más amplio que en su anterior ubicación en Franco-Españolas y con tres escenarios concerteros. En el principal, junto a la calle norte, se escucharán este jueves los primeros acordes de un festival de Logroño que se prolonga hasta el próximo domingo con cabezas de cartel como Carolina Durante, Rozalén, León Benavente y ZETAK.

Conciertos del jueves 28 de agosto 19.00 horas Abre el Espacio MUWI Valbuena con la animación musical de From Disco to Cisco

20.00h. El pájaro volador estrena el escenario principal

21.20h. Mutagénicos

22.50 h. Psycho Rebel Front

23.45 h. Abraham Boba

01.00 h. Continúa la fiesta en Maldeamores Club de la mano de From Disco to Cisco

Como viene siendo habitual desde los orígenes del festival, la jornada de este jueves, la primera, está abierta a toda la ciudadanía y visitantes. Es decir, será con entrada libre al nuevo Espacio MUWI Valbuena, cuyas puertas abren a las 19.00 horas con la animación musical de From Disco to Cisco.

Una hora después, El pájaro volador estrenará oficialmente el festival con un repertorio que hibrida flamenco, reggae, ska y funk en temas propios y conocidos covers, y con guiños a sus raíces riojanas. Como aseguran estos cuatro músicos que volaban por libre y un buen día decidieron hacerlo en bandada, tocan con la intención de «hacer reír, bailar y llorar».

Tras ellos, la enérgica presencia de Mutagénicos llenará el escenario de sonidos garage, punk, cumbia, psicodelia y R&B. También del humor, la crítica y surrealismo con los que escribe sus canciones esta veterana banda logroñesa, actualmente integrada por Alfredo Lázaro 'Roto', Santi 'Pequeño', Pablo Magariños y Miguel Aguas.

Otros veteranos, Psycho Rebel Front, cierran la terna riojana de esta primera jornada de MUWI. Actuaron a principios de 2025 en el festival Actual tras ganar, un año antes, la Guerra de Bandas. Y este jueves volverán a dar buena cuenta de su solvente repertorio, que se mueve entre el rock psicodélico, el post-punk y el stoner, con muy variadas influencias.

De cerrar la noche en Espacio MUWI Valbuena se encargará Abraham Boba (León Benavente), en su faceta de DJ. La fiesta se prolongará de madrugada en Maldeamores Club con From Disco to Cisco.

Más que música

Pero no solo de música vive MUWI. En su nuevo emplazamiento en el centro de Logroño también se abren sitio el vino, la gastronomía y el diseño con espacios específicos para disfrutar de estas experiencias paralelas. Y en paralelo también nos invita a disfrutar estos días de catas, exposiciones, versos, rutas y vermús musicales en otros espacios de la ciudad (Bodegas Olarra, CCR, Calado de San Gregorio y la Laurel). El viernes MUWI empieza a servir sus platos fuertes.