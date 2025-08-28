Abraham Boba, en MUWI con 'Unos versos sueltos' El líder de León Benavente participa este jueves en Logroño en una cita poética, actividad paralela de La Rioja Music Fest junto a una cata y el show de los cómicos Quequé y Miguel Martín

Estíbaliz Espinosa Logroño Jueves, 28 de agosto 2025, 07:55 Comenta Compartir

Más allá del recinto concertero, MUWI se expande por otros escenarios de la capital con una serie de actividades paralelas que este jueves tienen como protagonistas a Abraham Boba, el tándem cómico Quequé y Miguel Martín, y a Jose Ramón Jiménez 'El educador en vinos'.

Este último dirige la cata '¿A qué sabe Rioja?', con la degustación de los vinos El Rayo Olarra en edición especial para MUWI, en el Centro de la Cultura del Rioja a las 19.00 horas (20 euros). Y en el mismo lugar, a las 20.30 horas, los cómicos Quequé y Miguel Martín presentan su nuevo show 'Influs a los 50', donde cuentan las dificultades con las redes sociales de dos señores mayores que se creen influencers (entradas a 20 euros).

El polifacético Abraham Boba (líder de la banda León Benavente) estará en calidad de poeta en Espacio Lagares (19.00 horas) con 'Unos versos sueltos', un viaje a través de los poemas que más le han influenciado y que semanalmente desgrana en su sección 'Versos sueltos' del programa 'Hoy empieza todo' de Radio3. Esta actividad, con entrada a 9 euros y en colaboración con el festival Agosto Clandestino, estará presentada por su coordinador, Enrique Cabezón.