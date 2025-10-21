'Agarra la vida', cantando por la salud mental y contra el suicidio Marwan, Ruth Lorenzo, Conchita, Carmesí, Efecto Mariposa, Alberto Vela, Denorte y DJ Lugg, en concierto solidario el viernes en Riojafórum

J. Sainz Martes, 21 de octubre 2025, 14:53

La segunda edición del concierto solidario 'Agarra la vida' se celebrará en Riojafórum el viernes 24 de octubre (a las 20.30 horas) con la participación de Marwan, Conchita, Efecto Mariposa, Ruth Lorenzo, Carmesí, Alberto Vela, Denorte y DJ Lugg. La gala, organizada por la asociación del mismo nombre con la colaboración del Gobierno de La Rioja, «une música y compromiso social para sensibilizar sobre la importancia de cuidar la salud mental y emocional».

Agarra la Vida insiste en este objetivo: «Sensibilizar sobre la salud emocional y la prevención del suicidio a través del arte y la cultura», en palabras de su presidenta, Patricia San José. La asociación trabaja para desarrollar «proyectos artísticos y culturales que puedan ser herramientas de generación de bienestar, prevención, educación, cuidado y transformación».

Y este concierto pretende demostrar que «la música puede ser una forma de expresar y comprender lo que a veces cuesta decir con palabras». «La vida –asegura San José– merece ser abrazada, incluso en los momentos difíciles».

Uno de los participantes, el riojano Jorge García 'Denorte', se expresa en el mismo sentido:«Los artistas también tenemos que ser comprometidos –afirma–, por ejemplo con el tipo de mensajes que mandamos en nuestras canciones y la música, siempre que se le requiere en este tipo de causas, siempre está. Para mí es sinónimo de éxito sumar música y un compromiso social como este».

Patricia San José y Denorte presentaron la gala ayer junto al subdirector general de Estrategia de Salud Mental y Emocional, Carlos Piserra, quien dijo que «la salud mental forma parte de la salud integral de las personas y requiere del compromiso de toda la sociedad». Iniciativas como 'Agarra la vida', añadió, «ayudan a visibilizar esta realidad y a generar un entorno más comprensivo, empático y humano».

Las localidades para el concierto tienen un precio de 20 euros y están disponibles a través de internet (www.agarralavida.es). Todos los fondos recaudados se destinarán a las actividades de prevención, formación y acompañamiento emocional desarrolladas por la asociación.