LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Patricia San José, presidenta de asociación Agarra la Vida, entidad que lo organiza, junto el subdirector de Estrategia de Salud Mental, Carlos Piserra

Ruth Lorenzo, Efecto Mariposa y Conchita participan en el concierto solidario 'Agarra la vida'

La entrada cuesta 20 euros y también hay fila cero

La Rioja

Martes, 21 de octubre 2025, 13:42

Comenta

Ruth Lorenzo, Efecto Mariposa, Marwán, Conchita, Carmesí, Alberto Vela, Denorte y DJ Lugg son los artistas que subirán al escenario de Riojafórum para participar en la iniciativa solidaria 'Agarra la vida' que pretende sensibilizar a través del arte y la cultura.

Patricia San José, presidenta de la asociación organizadora 'Agarra la Vida', que nació a raíz de una historia real atendida en el Teléfono de la Esperanza, ha afirmado en la rueda de prensa de presentación que «la vida merece ser abrazada, incluso en los momentos difíciles». Por su parte, el subdirector de Estrategia de Salud Mental, Carlos Piserra, la ha definido como una «cita especial que une música, emoción y compromiso para recordarnos la importancia de cuidar la salud mental».

Denorte, el artista riojano Jorge García, será uno de los artistas que va a intervenir. «Va a ser un evento bonito», ha dicho añadiendo que «se quiere ir más allá del concierto en sí». Ha destacado la importancia de la música porque, ha dicho, «la gente se fija en los mensajes que trasladamos en las canciones».

Este es el segundo concierto que se organiza, el primero fue en Madrid, en el año 2023, y con él vieron «cómo la musica es una forma de expresar y comprender lo que cuesta con palabras».

El acto estará presentado por David Moreno y Ana de Francisco. La entrada cuesta veinte euros y también hay fila cero. Lo recaudado se destinará a un proyecto pensado para el próximo año «en ciernes» relacionado con el arte plástico.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una calagurritana en un pueblo de Soria tras un incendio de su vivienda
  2. 2 Un joven de Burgos de 27 años fallece en Cornago al caer por las escaleras de una vivienda
  3. 3

    Lo tradicional no pasa de moda
  4. 4 Todos los anuncios del alcalde: de las 100 viviendas de alquiler protegido al centro comunitario y juvenil de Madre de Dios
  5. 5 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid
  6. 6 Detenido un hombre que vendía drogas a menores en su domicilio de Logroño
  7. 7 El PSOE propondrá a Andreu para sustituir a Fernández Vara en la Mesa del Senado
  8. 8 Los agentes de Policía Nacional descartan que la muerte de Mercedes cuadrara con un suicidio
  9. 9

    La cadena Bestprice será la encargada del proyecto de hotel que se tramita en el antiguo Casino
  10. 10

    Escobar confirma la adquisición de los dos edificios de Comandancia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Ruth Lorenzo, Efecto Mariposa y Conchita participan en el concierto solidario 'Agarra la vida'

Ruth Lorenzo, Efecto Mariposa y Conchita participan en el concierto solidario &#039;Agarra la vida&#039;