Ruth Lorenzo, Efecto Mariposa y Conchita participan en el concierto solidario 'Agarra la vida' La entrada cuesta 20 euros y también hay fila cero

Patricia San José, presidenta de asociación Agarra la Vida, entidad que lo organiza, junto el subdirector de Estrategia de Salud Mental, Carlos Piserra

Ruth Lorenzo, Efecto Mariposa, Marwán, Conchita, Carmesí, Alberto Vela, Denorte y DJ Lugg son los artistas que subirán al escenario de Riojafórum para participar en la iniciativa solidaria 'Agarra la vida' que pretende sensibilizar a través del arte y la cultura.

Patricia San José, presidenta de la asociación organizadora 'Agarra la Vida', que nació a raíz de una historia real atendida en el Teléfono de la Esperanza, ha afirmado en la rueda de prensa de presentación que «la vida merece ser abrazada, incluso en los momentos difíciles». Por su parte, el subdirector de Estrategia de Salud Mental, Carlos Piserra, la ha definido como una «cita especial que une música, emoción y compromiso para recordarnos la importancia de cuidar la salud mental».

Denorte, el artista riojano Jorge García, será uno de los artistas que va a intervenir. «Va a ser un evento bonito», ha dicho añadiendo que «se quiere ir más allá del concierto en sí». Ha destacado la importancia de la música porque, ha dicho, «la gente se fija en los mensajes que trasladamos en las canciones».

Este es el segundo concierto que se organiza, el primero fue en Madrid, en el año 2023, y con él vieron «cómo la musica es una forma de expresar y comprender lo que cuesta con palabras».

El acto estará presentado por David Moreno y Ana de Francisco. La entrada cuesta veinte euros y también hay fila cero. Lo recaudado se destinará a un proyecto pensado para el próximo año «en ciernes» relacionado con el arte plástico.

