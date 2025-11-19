El bicentenario de Sagasta culmina en Logroño con un congreso internacional Una treinta de expertos de diversas universidades participarán del 26 al 28 en el encuentro sobre la cultura política liberal del siglo XIX y el legado intelectual del ilustre riojano

El Instituto de Estudios Riojanos y la Fundación Práxedes Mateo Sagasta organizan el Congreso Internacional 'Sagasta y su tiempo', que se celebrará en Logroño los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2025. El encuentro reunirá a una treintena de investigadores de universidades españolas en su mayoría y extranjeras, y se desarrollará en dos sedes: el Parlamento de La Rioja, donde tendrá lugar la apertura y primera jornada; y la Universidad de La Rioja, donde se producirán hasta 18 encuentros con investigadores, entre ponencias y comunicaciones.

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, junto a la coordinadora de la Fundación Sagasta, Mari Cruz Herce, y la directora académica del IER, Pepa Castillo, han dado a conocer los detalles de este congreso que se suma a las numerosas acciones y actividades que se están desplegando en la región para conmemorar el bicentenario del nacimiento de Práxedes Mateo Sagasta (1825-1903). En este caso, como ha destacado el consejero, este evento «tiene como objetivo revisar la figura poliédrica y compleja de este ilustre riojano, que aúna su ejercicio como ingeniero, periodista y político, siendo un buen cabeza de puente para estudiar el siglo XIX español, una época en la que La Rioja tiene mucho que decir». Este intenso programa dedicado a Sagasta en el año de su bicentenario, como ha resaltado, «se suma a la labor constante que realiza la Fundación Sagasta en el estudio de una figura que supone un orgullo para los riojanos».

Desde el IER, su directora académica, ha destacado como para la configuración de los más de 30 ponentes con los que contará el congreso han querido contar tanto con especialistas veteranos y de prestigio, como con jóvenes investigadores, para fomentar así su interacción y poder escuchar otros enfoques y aportaciones. En definitiva, ha apuntado «otra forma de orientar la investigación que se adapta más a la actualidad». Son jóvenes, que como ha explicado, han abierto la investigación al estudio de aspectos como el tratamiento gráfico de figuras como Espartero y Sagasta, y al estudio de género».

Este congreso, como ha valorado Herce, es una de las numerosas actividades que se están desarrollando a lo largo de este bicentenario, entre las que se incluye la presentación esta misma tarde del libro 'Sagasta y la imagen fotográfica de la revolución liberal', así como las exitosas visitas guiadas por el 'Logroño Sagastino' que tienen lugar cada viernes por la mañana y están dirigidas a los colegios riojanos, colectivos y aquellas personas que deseen ahondar en la huella que Sagasta dejó en la capital riojana.

En el Parlamento y la Universidad de La Rioja

El Congreso Internacional 'Sagasta y su tiempo', acto central del bicentenario El congreso será inaugurado el próximo miércoles, día 26, en el Parlamento de La Rioja, y contará con la participación de reconocidos especialistas en historia política, social y cultural contemporánea. La primera jornada abordará los fundamentos del liberalismo avanzado y el Estado en tiempos de Sagasta, con ponencias y comunicaciones a cargo de investigadores de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra, entre otras.

El jueves 27, las sesiones continuarán en la Universidad de La Rioja con mesas dedicadas a la cultura política del siglo XIX, los conflictos militares y sociales de la Restauración, así como a la transformación de la sociedad, la economía y la religión en la época sagastina. Entre las ponencias destacan las de Florencia Peyrou Tubert (Universidad Autónoma de Madrid), Carlos Navajas Zubeldia (Universidad de La Rioja), Beatriz Frieyro de Lara (Universidad de Granada), Juan Pan-Montojo (Universidad Autónoma de Madrid) y Rafael Serrano García (Universidad de Valladolid). A lo largo de la jornada se presentarán también diversas comunicaciones que analizan aspectos como la movilización popular, la familia como espacio de politización, la regeneración social o la representación de la mujer en la literatura decimonónica.

La última jornada, el viernes 28, estará dedicada a la biografía y al perfil público de Sagasta. La abrirá la ponencia de Darina Martykánová (Universidad Autónoma de Madrid), centrada en su faceta de ingeniero, y se completará con las intervenciones de María José Solanas Bagües, Francisca Vera Pérez y José Luis Ollero Vallés, investigador del Instituto de Estudios Riojanos, quien analizará las valoraciones historiográficas e interpretativas sobre el político logroñés. El congreso concluirá con una visita guiada por el casco histórico de Logroño.

Este encuentro académico forma parte del conjunto de actividades impulsadas por la Fundación Sagasta y el Instituto de Estudios Riojanos con motivo del Año Sagasta, que a lo largo de 2025 han articulado diversas líneas de trabajo. Entre ellas destacan los monográficos dedicados a Sagasta en las revistas Belezos y Berceo, la edición de un cómic divulgativo sobre su figura actualmente en proceso de edición, así como la organización de ciclos de conferencias en Logroño y Torrecilla en Cameros, localidad donde nació Sagasta el 21 de julio de 1825. Todas estas acciones buscan acercar al público contemporáneo la dimensión política, científica y humana del estadista riojano, contribuyendo al mismo tiempo a fortalecer la investigación y la difusión del pensamiento liberal en la historia de España.

El Congreso Internacional 'Sagasta y su tiempo' es, por tanto, el acto central del programa conmemorativo, y constituye una oportunidad para actualizar el conocimiento sobre uno de los riojanos más influyentes del siglo XIX y para proyectar su legado en el debate histórico e intelectual actual.