El futuro consultorio de Fuenmayor se paraliza para buscar una ubicación mejor El PSOE considera que el alcalde ha rectificado porque la ubicación «presentaba graves problemas de accesibilidad y se encontraba en una zona catalogada como inundable»

El Ayuntamiento de Fuenmayor, regido por el PP, ha desestimado la construcción del nuevo consultorio médico en el solar de la calle San Juan después de que el PSOE, en la oposición, desvelara que se encuentra en zona inundable. La Comisión Informativa de Hacienda, Turismo y Especial de Cuentas celebrada este jueves tenía en el orden del día la «Suspensión de la licitación del nuevo consultorio de salud. Cambio de ubicación», que aún no se había publicado siquiera. De esta manera se validan los cientos de firmas recogidas por un grupo de vecinas del pueblo, en contra de la ubicación elegida, aunque también reclamaban que se rehabilitara el consultorio médico actual, en lugar de construir uno nuevo.

Para el PSOE, que ha emitido un comunicado, el alcalde, Alberto Peso, ha decidido «rectificar». «Consideramos una muy buena noticia el anuncio de paralizar la construcción de un nuevo consultorio en la calle San Juan», ha expuesto la portavoz socialista Coral Pérez. Ha recordado que el solar elegido en la calle San Juan «presentaba graves problemas de accesibilidad y, además, se encontraba en una zona catalogada como inundable», lo que suponía «un riesgo evidente para un servicio esencial como es la atención sanitaria», así que la rectificación «confirma que la defensa de la ubicación alternativa era necesaria y estaba plenamente justificada».

No obstante, según ha podido saber Diario LA RIOJA, la nueva ubicación proyectada para el consultorio médico sería en los alrededores del IES Tomás y Valiente, por lo que parece que continúa sin contemplarse la reclamación vecinal, y del PSOE, de no construir un nuevo edificio sino rehabilitar el actual. «Seguimos insistiendo en que el consultorio médico actual es el edificio idóneo por su situación, por su accesibilidad y porque con una inversión considerablemente menor y mucho menos lesiva para las arcas municipales los vecinos y vecinas de Fuenmayor van a poder seguir utilizando unas instalaciones modernas y funcionales adaptadas a las necesidades reales del municipio», ha indicado Pérez.

«El acceso se verá perjudicado»

El pasado mes de julio el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Fuenmayor presentaron el proyecto del nuevo consultorio médico, que costaría 1.177.278,28 euros, de los cuales 647.503,05 euros serían de financiación autonómica. El nuevo edificio, proyectado en el número 4 de la calle San Juan, y cuya idea parte de una moción de IU aprobada por el PP en enero de 2021, contaría con siete consultas (dos de medicina general, dos de enfermería, podología, pediatría, extracciones y urgencias). El lugar elegido, un solar en el casco antiguo del pueblo que actualmente se usa de aparcamiento público, suscitó meses atrás la crítica del PSOE: «La entrada de ambulancias y de cualquier vehículo destinado a emergencias será mucho más dificultosa. Del mismo modo, el acceso de los usuarios se verá perjudicado».

El pasado 8 de octubre un grupo de vecinas presentaron en el Consistorio fuenmayorense cientos de firmas reclamando al equipo de Gobierno que no se construyera un nuevo consultorio sino rehabilitar el actual, n la calle Víctor Romanos. «La situación del actual consultorio es, innegablemente, mucho mejor que el solar donde se pretende construir. En la pretendida nueva ubicación hay que atravesar todo el pueblo, con calles de dirección única y en cuesta, con lo que ello supone para, especialmente, personas mayores o con movilidad reducida», exponían los vecinos.