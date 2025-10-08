Más de mil firmas contra la construcción de un nuevo consultorio médico en Fuenmayor
Los firmantes, un tercio de la población de la localidad, reclaman rehabilitar el edificio actual en lugar de levantar uno nuevo por su mejor ubicación
Logroño
Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:06
Un grupo de vecinas de Fuenmayor han entregado este miércoles en el Ayuntamiento más de mil firmas en contra del proyecto de construcción del ... anunciado consultorio médico y a favor de rehabilitar el actual. Durante los últimos meses un movimiento ciudadano independiente ha reunido más de un millar de rúbricas de personas mayores de edad que reclaman al equipo de Gobierno (PP) reconsiderar la idea inicial. Fuenmayor cuenta con algo más de 3.200 censados, por lo que las firmas, exclusivamente de mayores de 18 años, pueden suponer un tercio de su población.
El pasado mes de julio el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Fuenmayor presentaron el proyecto del nuevo edificio del consultorio médico, que costará 1.177.278,28 euros y que contará con 647.503,05 euros de financiación autonómica. El centro, que se situaría en el número 4 de la calle San Juan, contará con siete consultas (dos de medicina general, dos de enfermería y una de podología, pediatría y extracciones y/o Urgencias). La ubicación elegida ya suscitó la crítica de la oposición tras el anuncio. «La entrada de ambulancias y de cualquier vehículo destinado a emergencias será mucho más dificultosa en el casco antiguo. Del mismo modo, el acceso de los usuarios se verá perjudicado», advirtió el PSOE.
Rosa Grijalba, portavoz del grupo de mujeres que ha presentado las firmas, aclara que se han recogido de forma independiente y sin vinculación política alguna. Los firmantes solicitan al alcalde que reflexione sobre el tema. «La situación del actual consultorio es, innegablemente, mucho mejor que el lugar donde se pretende construir. En la pretendida nueva ubicación hay que atravesar todo el pueblo», exponen los firmantes.
El consultorio actual se encuentra en la calle Víctor Romanos, principal vía de entrada y salida de la localidad, mientras que la calle San Juan se encuentra en el casco histórico. También se señala que el actual edificio cuenta con una segunda planta de más de 100 metros cuadrados en desuso, razón por la que se desea la rehabilitación e incorporación de este espacio al servicio sanitario público. Y en cuanto al gasto, los firmantes lo consideran «elevado e innecesario». Por todo esto las más de mil firmas solicitan al equipo de Gobierno de Fuenmayor reconsiderar el plan inicial.
Diario LA RIOJA ha consultado al equipo de Gobierno de Fuenmayor si valorará las firmas recibidas y reconsiderará el proyecto, y está a la espera de respuesta.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión