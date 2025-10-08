Más de mil firmas contra la construcción de un nuevo consultorio médico en Fuenmayor

Un grupo de vecinas de Fuenmayor han entregado este miércoles en el Ayuntamiento más de mil firmas en contra del proyecto de construcción del ... anunciado consultorio médico y a favor de rehabilitar el actual. Durante los últimos meses un movimiento ciudadano independiente ha reunido más de un millar de rúbricas de personas mayores de edad que reclaman al equipo de Gobierno (PP) reconsiderar la idea inicial. Fuenmayor cuenta con algo más de 3.200 censados, por lo que las firmas, exclusivamente de mayores de 18 años, pueden suponer un tercio de su población.

El pasado mes de julio el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Fuenmayor presentaron el proyecto del nuevo edificio del consultorio médico, que costará 1.177.278,28 euros y que contará con 647.503,05 euros de financiación autonómica. El centro, que se situaría en el número 4 de la calle San Juan, contará con siete consultas (dos de medicina general, dos de enfermería y una de podología, pediatría y extracciones y/o Urgencias). La ubicación elegida ya suscitó la crítica de la oposición tras el anuncio. «La entrada de ambulancias y de cualquier vehículo destinado a emergencias será mucho más dificultosa en el casco antiguo. Del mismo modo, el acceso de los usuarios se verá perjudicado», advirtió el PSOE.

Rosa Grijalba, portavoz del grupo de mujeres que ha presentado las firmas, aclara que se han recogido de forma independiente y sin vinculación política alguna. Los firmantes solicitan al alcalde que reflexione sobre el tema. «La situación del actual consultorio es, innegablemente, mucho mejor que el lugar donde se pretende construir. En la pretendida nueva ubicación hay que atravesar todo el pueblo», exponen los firmantes.

El consultorio actual se encuentra en la calle Víctor Romanos, principal vía de entrada y salida de la localidad, mientras que la calle San Juan se encuentra en el casco histórico. También se señala que el actual edificio cuenta con una segunda planta de más de 100 metros cuadrados en desuso, razón por la que se desea la rehabilitación e incorporación de este espacio al servicio sanitario público. Y en cuanto al gasto, los firmantes lo consideran «elevado e innecesario». Por todo esto las más de mil firmas solicitan al equipo de Gobierno de Fuenmayor reconsiderar el plan inicial.

Diario LA RIOJA ha consultado al equipo de Gobierno de Fuenmayor si valorará las firmas recibidas y reconsiderará el proyecto, y está a la espera de respuesta.