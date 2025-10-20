El PSOE desvela que el consultorio médico proyectado en Fuenmayor «se encuentra en zona inundable» Los socialistas afirman que la construcción es «innecesaria y ciertamente arriesgada» y apoyan a la «importantísima movilización ciudadana» que entregó cientos de firmas al equipo del Gobierno del PP

El PSOE de Fuenmayor, en la oposición en el Ayuntamiento regido por el PP, ha mostrado su apoyo a la «importantísima movilización ciudadana» que el pasado 8 de octubre presentó cientos de firmas al equipo de Gobierno en contra del proyecto de construcción del anunciado consultorio médico y a favor de rehabilitar el actual. «Se presentaron más de mil firmas de vecinos y vecinas de Fuenmayor que solicitaban que se paralice el proyecto y la futura construcción de un nuevo consultorio médico, y se mostraban a favor de la adecuación y rehabilitación del consultorio que ya existe», recuerda la concejala socialista Coral Pérez.

«Más de mil personas suponen en torno al 50% de la población de mayores de edad del municipio, lo que es una cantidad muy importante que el equipo de Gobierno del PP debería escuchar», subraya Pérez. Fuenmayor cuenta con unos 3.300 censados y las firmas recogidas eran exclusivamente de mayores de 18 años, residentes en la localidad. No obstante, mientras la portavoz del movimiento ciudadano Rosa Grijalba contabilizó «más de mil firmas: 1.003», el alcalde de Fuenmayor, Alberto Peso, advirtió, por el contrario, que había «varias repetidas».

«Conviene recordar que fue el equipo de Gobierno del PP, junto a IU, el que comenzó a materializar esta nueva construcción innecesaria y ciertamente arriesgada, ya que se encuentra en zona inundable», señala el PSOE. El pasado mes de julio el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Fuenmayor presentaron el proyecto del nuevo consultorio médico, que costará 1.177.278,28 euros y contará con 647.503,05 euros de financiación autonómica. El nuevo edificio se ha planteado construir en el número 4 de la calle San Juan y supondrá, según el PSOE, la compra de una casa por 55.000 euros, «más el derribo y posterior urbanización, lo que aumentará el coste en más de 80.000 euros».

«La entrada de ambulancias y de cualquier vehículo destinado a emergencias será mucho más dificultosa en el casco antiguo. La situación del actual consultorio es, innegablemente, mucho mejor. En la pretendida nueva ubicación hay que atravesar todo el pueblo, con calles de dirección única y en cuesta, con lo que ello supone para, especialmente, personas mayores o con movilidad reducida», exponía el documento presentado en el Consistorio por el movimiento ciudadano.

La socialista Coral Pérez insiste en que la situación del consultorio proyectado «entraña un notable peligro en el caso de una emergencia sanitaria ya que hay muchas dificultades tanto para acceder como para la evacuación de servicios y vehículos sanitarios de emergencia», mientras que el actual «cuenta con un acceso inmediato tanto de entrada como de salida directa a la N-232. Por estas razones el PSOE reclama rehabilitar el edificio actual, lo que «tendría un coste significativamente menor».