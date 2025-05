El Pleno de Hervías rechaza la creación de la planta de biogás

Hervías celebró ayer por la tarde el pleno extraordinario demandado por los vecinos y la plataforma Stop Biometano Hervías, en el que se aprobó por ... unanimidad la negativa a la construcción de la planta de biometano proyectada en las proximidades de su núcleo urbano, que también afectará a otros pueblos cercanos como Cirueña.

La crispación marcó la cita desde el inicio, ya que un centenar de vecinos y familiares aguardaban en la puerta del Consistorio la celebración del acto. Con presencia de agentes de la Guardia Civil se impidió por «motivos de espacio» el acceso de todos los interesados, y únicamente cuatro representantes de la plataforma y el alcalde de Cirueña, Rodolfo Eraña, pudieron seguirlo desde el interior.

Sin embargo, se solicitó que se abriese la ventana, desde donde los vecinos congregados siguieron el acto, en el que estuvieron la alcaldesa Elena Martínez y tres concejales, ya que un cuarto se encontraba ausente por motivos de salud.

Entre abucheos y reclamaciones, la alcaldesa manifestó que ella estaba «con el pueblo», una y otra vez, y el secretario manifestó también repetidas veces junto a los concejales que no había ningún avance en la instalación de la planta. Sin embargo, la muchedumbre solicitaba un acta que recogiese la sesión y una votación vinculante a sus reclamaciones.

«Desde la plataforma ciudadana Stop Biometano en Hervías queremos manifestar nuevamente nuestra más firme oposición al proyecto de instalación de dos plantas de biometano en nuestro municipio –leía una portavoz de la plataforma ante la Corporación–. Esta oposición ya ha sido comunicada a la alcaldesa y a dos concejales en las reuniones previas a este pleno, en las que se detallaron los graves impactos que conllevan estos proyectos, que también aparecen recogidos en las alegaciones que vecinos de Hervías. Nos hemos dirigido a la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, a la Dirección General de Urbanismo y Vivienda y el Servicio de Urbanismo, en lo referente a la instalación de la planta de Biometano, que está promovida por la empresa Axpo Biometano Es2 S.L. que actualmente se encuentra en fase de exposición pública según anuncio del BOR de 7 de abril de 2025».

«La posible reclasificación de este suelo no urbanizable a industrial supondría graves impactos ambientales por emisiones de gases, ruidos, olores, riesgo de contaminación de acuíferos y suelo, su afectación a la Laguna de Hervías (declarada Área Natural Singular en abril de 2007 y que por su fragilidad y singularidad goza de medidas de protección) y por su amenaza de convertir la zona en un vertedero energético», proseguía, citando la principal reclamación para impedir la instalación de la planta.

«Para garantizar el compromiso, les pedimos que se acuerde y vote formalmente nuestra petición y que se incluya el siguiente punto en el acta del pleno: 'El Ayuntamiento de Hervías se compromete a no autorizar el cambio de uso de suelo no urbanizable a industrial para las dos plantas de Biometano proyectadas ni para otras industrias contaminantes en el término municipal'», que fue votado a favor por todos los presentes.

«Yo hasta que no lo vea por escrito no me lo creo. Pero considero que la gente ha despertado y podemos pararlo», manifestaba María Íñiguez, una de las representantes de la plataforma.