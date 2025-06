La Selectividad reúne a 293 estudiantes de La Rioja Baja en Calahorra

El polideportivo del IES Quintiliano y el Europa de Calahorra acogen los exámenes de la PAU, a los que se presentan 293 alumnos de La ... Rioja Baja, según indicó la vicerrectora de Estudiantes y Extensión Universitaria de la Universidad de La Rioja, Marian Martínez Calvo. Una cifra inferior a la de 2024, cuando hubo 310 estudiantes.

Martínez explicó que «algunos sólo se presentan a la fase voluntaria o para subir nota o que son de FP. Este año para la fase voluntaria en total en toda La Rioja se han presentado 72 alumnos de FP».

Hugo Mayor García, de Valverde (pedanía de Cervera del Río Alhama), tiene 18 años, que estudia en el instituto Gonzalo de Berceo de Alfaro, comentaba al llegar a Calahorra «espero hacerlo lo mejor posible y sacar la mejor nota posible para poder entrar en la carrera que quiero estudiar, Ingeniería Agrícola». Su objetivo es cursarla en Logroño. «Mi padre ha tenido campo toda la vida y yo desde pequeño me he criado en el campo y me gustaría seguir. Lo tengo claro desde hace tiempo», añade. Lo que más teme es Filosofía «porque es lo que más temario tiene. Lo demás lo llevo bien, he dedicado tiempo a preparame», añade.

Estefanía Sanz Garrido, también de 18 años, estudia en el instituto Marco Fabio Quintiliano de Calahorra y quiere estudiar Fisioterapia. «Mi plan es echar solicitudes en todas las universidades que tengan Fisioterapia y el B, es cursar CAFIC (Ciencias de la Actividad Física y el Deporte)», comenta. Tiene como primera opción ir a Soria y segunda Zaragoza por cercanía y disponer de buenas conexiones para viajar, pero está a la espera de la nota final. «Está sobre un 11 y pico, la más baja es un 10,4», explica. Respecto a la prueba, aseguraba sentirse nerviosa. «Creo que me lo sé, pero ver a tanta gente, que llegue el momento... me agobia», decía entre risas.

Lo único que teme es quedarse en blanco, ver una pregunta, pensar que no la sabe y estar pendiente todo el examen. Lo único que teme es Historia: «Hay mucho temario y depende de lo que te pregunten se puede complicar bastante. Además, el tiempo es justo y tienes que saberlo todo bien para que te de tiempo a hacerlo todo», termina.

Paula Márquez Calvo, de 18 años, es alumna del IES Valle del Cidacos de Calahorra. Estaba nerviosa, aunque reconocía que «realmente no necesito la PAU para lo que quiero estudiar, diseño de interiores, pero igualmente la voy a hacer por si acaso en un futuro quiero estudiar otra carrera o quiero cambiar (espero que no)», señalaba. «Mejor tenerla que luego arrepentirme», añadía. Quiere estudiar en la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (Esdir) y como otra opción si no entra en diseño de interiores, intentará cursar diseño de moda. «Lo tenía claro desde pequeña, luego se me fue y me encaminé por Letras. Al final me ha gustado más diseño de interiores y cogí el Bachillerato de Artes», indica.

Lo que más teme de la PAU es Lengua, sobre todo la sintaxis. En la recta final de su preparación dedicó más tiempo a Historia de la filosofía.

Son tres ejemplos de los jóvenes que desde esta mañana se enfrentan a la PAU en La Rioja Baja. Muchos llegaban en coches de sus familias, se reunían en corrillos donde se escuchaban risas nerviosas. Otros echaban un último vistazo a los apuntes antes de entrar a los pabellones.