«Estoy un poco nervioso por lo que entra. Necesito una nota alta en la PAU»

Repasos de última hora y ciertos nervios. Así han afrontado esta mañana los estudiantes riojanos los minutos previos a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), a la que se enfrentan desde este martes cerca de 1.600 en distintos espacios de la región. Ya desde el exterior del Polideportivo Universitario de la UR, algunos de los aspirantes universitarios, como Daniel Izquierdo, han reconocido que necesitaban obtener una buena calificación. «Estoy un poco nervioso por lo típico, por lo que pueda entrar. He descartado algunas cosas de Literatura, pero por lo demás estoy tranquilo», ha asegurado este alumno que ha cursado el Bachillerato de Biología y Química.

En su caso, esperaba que cayese como fragmento 'Crónica de una muerte anunciada' y una pregunta sobre funciones de lenguaje. «Necesito una nota relativamente alta porque mi calificación media de Bachillerato no ha sido buena», ha apuntado antes de añadir que «necesito hacer una buena PAU para poder optar a la carrera que quiero hacer».

Cerca de él, Héctor San Miguel ha constatado que «vengo aún nervioso, pero lo justo. Las preguntas las hemos preparado bastante, al igual que estas últimas semanas». «Estoy tranquila, he estudiado bastante y no me voy a encontrar nada por sorpresa», ha añadido al poco Ana Sanz, alumna de Humanidades que quiere cursar Educación Infantil.

Aunque algunos estaban más nerviosos y otros más relajados, la mayoría han tenido certeza de que van a lograr sus respectivos objetivos.

Solo un boli y nada de móviles

A las 9.30 horas, los responsables de esta PAU (Prueba de Acceso a la Universidad) han abierto las puertas del Polideportivo Universitario, en el que se habilitaron cerca de 400 pupitres con la suficiente separación para que nadie cayese en la tentación de mirar las hojas del de su lado. Encima de la mesa, solo un bolígrafo azul o negro y el DNI; el teléfono móvil, por supuesto, apagado y en la mochila.

Unos minutos más tarde, a las 10.00 horas, ha comenzado la prueba con Lengua Castellana y Literatura. Este primer examen tiene una duración de una hora y media, hasta las 11.30 horas. Después hay una hora de descanso para tomar aire, cambiar el chip y pensar en la siguiente prueba: Historia de la Filosofía, a las 12.30 horas.

En Calahorra, mismo procedimiento. Los estudiantes de Rioja Baja se han examinado en el IES Marco Fabio Quintiliano de la primera prueba, que ha comenzado a la misma hora.

