Solo boli negro o azul y nada de marcar los exámenes: las normas de la PAU 2025

La PAU supone un momento de muchos nervios para los jóvenes, ya que muchos de ellos tienen clara la nota que deben sacar para acceder ... al grado que desean cursar.

De cara al día del examen, los estudiantes no solo deben tener en cuenta cómo son las pruebas o como se califican, sino que hay otro tipo de normativas que deben conocer:

¿Hay que estar a la hora del examen o antes?

El primer día de la prueba deben acudir con suficiente antelación a la sede en la que realizarán la prueba. El control de asistencia del primer ejercicio comenzará a las 9:30 (el 3 de junio o el 1 de julio). Para el resto de ejercicios, deben presentarse en el aula 20 minutos antes del inicio de cada prueba a excepción de la materia de Dibujo Artístico II en la que deberán estar en el aula 30 minutos antes.

No se autorizará la entrada al aula de ningún estudiante pasados quince minutos desde el inicio del examen.

¿Qué documentación debo llevar?

Para el control de asistencia será necesario presentar el DNI/NIE o pasaporte. No es necesario presentar el resguardo de matrícula.

El DNI/NIE o pasaporte podrá ser requerido por los miembros del tribunal en cualquier momento, por lo que se recomienda que permanezca en un lugar visible durante el desarrollo de las pruebas.

¿Qué documentación me van a dar ?

Al inicio del primer ejercicio, el tribunal entregará a cada estudiante una hoja de etiquetas con códigos de barras. Se facilitan 2 etiquetas por cada una de las materias en las que el estudiante se haya matriculado.

Es muy importante conservar la hoja de etiquetas durante todos los días de las pruebas ya que el estudiante tendrá que pegar en su cuadernillo de respuestas las 2 etiquetas que correspondan a la materia de la que se examine.

¿Tengo que llevar reloj para controlar los tiempos?

En todas las aulas se proyectará un reloj con la hora.

¿Qué dispositivos están prohibidos?

No se podrá acceder al aula de examen con teléfonos móviles, relojes, pulseras de actividad o cualquier otro dispositivo de telecomunicación. Estos elementos deberán guardarse apagados en bolsas o mochilas, que, junto con el resto de efectos personales, se depositarán a su lado con el fin de evitar aglomeraciones en su recogida. El incumplimiento de esta prohibición conllevará la inmediata expulsión del aula. El examen será calificado con un cero.

El tribunal está autorizado a retirar cualquier dispositivo si presume que puede ser utilizado fraudulentamente.

¿Qué materiales o herramientas se pueden utilizar?

Dónde se escriben las respuestas y borradores

Para la realización de los exámenes, sólo se podrá utilizar el cuadernillo de respuestas que facilite el tribunal. Se entregará un único cuadernillo por materia, que constará de 10 caras para responder a las preguntas del examen.

Las operaciones, esquemas o borradores que se necesiten hacer, se realizarán en el cuadernillo de respuestas. No se entregarán hojas sueltas, excepto en las materias de Dibujo Artístico, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica y Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y Diseño.

En caso de producirse errores, manchas o roturas importantes en el cuadernillo de respuestas, el estudiante podrá solicitar reescribir el ejercicio, pudiendo hacerlo siempre que en su presencia se destruya el cuadernillo que se le entregó inicialmente y sin que ello conlleve más tiempo para realizar el ejercicio.

Qué boli se puede utilizar

Las respuestas deberán escribirse con bolígrafo azul o negro. Se permite el uso de tipex. Se prohíbe compartir material, por lo que el alumnado deberá asegurarse de llevar todo lo necesario para la realización de las pruebas.

Adicionalmente, se contemplará lo siguiente:

∙ Análisis Musical II y Coro y Técnica Vocal II: Lápices o rotuladores de diferentes colores para anotaciones en la partitura.

∙ Ciencias Generales; Empresa y Modelos de Negocio; Física, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II; Matemáticas II; Química; Tecnología e Ingeniería II: Se permitirá el uso de calculadoras que no sean programables, ni gráficas ni con capacidad para almacenar o transmitir datos. La Universidad de La Rioja publicará el listado de calculadoras permitidas, aprobado por la Comisión Organizadora de la Prueba.

∙ Dibujo Artístico II: Se podrán utilizar técnicas secas, tanto monocromáticas (carboncillo, grafito, barra o lápiz compuesto…) como cromáticas (cretas, pasteles…).

. Los materiales mencionados los aportará el estudiante, así como el material auxiliar: gomas de borrar, trapo, difuminos, esponja, palo para tomar medidas y/o cinta de carrocero.

∙ Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II: el alumnado deberá contar con escuadra y cartabón, regla graduada en milímetros, compás, lápices o portaminas con durezas diferenciadas: minas duras (por ejemplo: 2H o 3H, o en nomenclatura numérica: 3 o 4) y blandas (HB o 2), gomas de borrar y sacapuntas y/o afilaminas (papel de lija). Para los bocetos se recomienda disponer de instrumentos de color como lápices de colores, rotuladores y/o, si utilizan técnicas al agua, un pincel con depósito.

∙ Diseño: El alumnado aportará el soporte papel (A3). Se permitirá el empleo de lápices de colores, rotuladores, ceras, tintas, acuarelas, témperas, collage y cualquier otro material que el estudiante estime adecuado para la construcción del diseño.

∙ Física y Dibujo Técnico: Se permitirá el uso de regla y compás.

∙ Latín II y Griego II: se podrá utilizar diccionario, sin apéndice gramatical.

∙ Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica: Técnicas secas (grafito, lápices de colores y rotuladores); Técnicas húmedas (acuarelas, témperas y tintas). El alumnado, además, podrá utilizar material auxiliar como: gomas de borrar, trapos, difuminos, esponjas, reglas, cinta de carrocero, paletas, recipientes para agua, etc.

¿QUé hago cuando termine?

Los estudiantes no pueden abandonar el aula sin entregar el cuadernillo de examen con las etiquetas debidamente colocadas, aunque el espacio destinado a la realización del examen se encuentre en blanco.

Si el estudiante termina o decide dar por terminado un ejercicio antes de que se haya cumplido el tiempo máximo previsto para su realización, podrá abandonar el aula en el momento en que aquella circunstancia se produzca, salvo en los primeros y últimos quince minutos.

¿Qué pasa si pillan a un estudiante copiando?

Los estudiantes que sean sorprendidos copiando o realizando de forma fraudulenta algún ejercicio, serán expulsados del aula. El examen será calificado con un cero.

¿Tengo que firmar los exámenes?

El anonimato de los exámenes es riguroso. Cualquier marca de identificación conllevará la anulación del ejercicio. No podrán firmarse los ejercicios.

Los estudiantes colocarán dos etiquetas por materia en el cuadernillo de examen: una en la primera hoja en el espacio de etiqueta del estudiante y la otra en el reverso del cuadernillo.

¿Qué pasa si no me presento a una prueba?

Si el estudiante no se presenta a uno o varios de los ejercicios, esas pruebas se calificarán con un cero a efectos del cálculo de las notas medias de la prueba de acceso a la Universidad. Si un estudiante no se presenta a ningún examen su calificación será No Presentado.