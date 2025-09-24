LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Mañana llega 'La Burger Fest' a la plaza de toros de Haro

María Caro

María Caro

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:50

Mañana comienza en Haro 'La Burger Fest', una iniciativa que se mantendrá en la plaza de toros jarrera hasta el próximo domingo 28. Una cita que se suma al 'boom' de los festivales de este tipo de comida rápida que recientemente ha recalado también en Logroño.

Este fin de semana, además, la oferta de ocio se amplía con la celebración de un musical que realizará un repaso por los éxitos de las décadas de los 80 y los 90. La cita tendrá lugar el sábado 27 de septiembre a las 22.00 horas en el Teatro Bretón de Haro. En ella los asistentes podrán disfrutar de clásicos de grupos como Radio Futura, Tino Casal, Danza Invisible, Los secretos, Alaska, Miguel Ríos, Mecano y Hombres G, entre otros.

Las entradas se pueden adquirir en dentralia.com y en el establecimiento jarrero Papel y Tijera, en la calle La Vega, 40.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Marihuana lista para San Mateo: detenidos un matrimonio y su hijo con 15 kilos de droga
  2. 2

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  3. 3 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  4. 4 El cartel de esta tarde se queda en mano a mano entre Urdiales y Palacio
  5. 5

    Han cantado algo más que bingo
  6. 6

    Un mano a mano de puerta grande
  7. 7

    Muere un español en Ucrania por un dron ruso mientras rescataba heridos
  8. 8

    «Me gusta toda la calle Laurel, desde el principio hasta el final»
  9. 9 La Rioja lidera junto a Madrid el repunte de la natalidad nacional a lo largo de este año
  10. 10

    Muere un bebé de un año al precipitarse desde un segundo piso en Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Mañana llega 'La Burger Fest' a la plaza de toros de Haro

Mañana llega &#039;La Burger Fest&#039; a la plaza de toros de Haro