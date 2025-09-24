Mañana llega 'La Burger Fest' a la plaza de toros de Haro

María Caro Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:50 Comenta Compartir

Mañana comienza en Haro 'La Burger Fest', una iniciativa que se mantendrá en la plaza de toros jarrera hasta el próximo domingo 28. Una cita que se suma al 'boom' de los festivales de este tipo de comida rápida que recientemente ha recalado también en Logroño.

Este fin de semana, además, la oferta de ocio se amplía con la celebración de un musical que realizará un repaso por los éxitos de las décadas de los 80 y los 90. La cita tendrá lugar el sábado 27 de septiembre a las 22.00 horas en el Teatro Bretón de Haro. En ella los asistentes podrán disfrutar de clásicos de grupos como Radio Futura, Tino Casal, Danza Invisible, Los secretos, Alaska, Miguel Ríos, Mecano y Hombres G, entre otros.

Las entradas se pueden adquirir en dentralia.com y en el establecimiento jarrero Papel y Tijera, en la calle La Vega, 40.

