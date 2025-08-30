El festival vuelve con la Smash Edition
LR
Sábado, 30 de agosto 2025, 13:25
The Champions Burger, el mayor festival gastronómico del país, regresa a Logroño por segunda vez en su ruta 2025, esta vez con la Smash Edition, ... el primer campeonato nacional de hamburguesas smash, que busca la mejor propuesta elaborada con esta técnica culinaria en auge. Del 4 al 14 de septiembre, la ciudad será la décima parada de una nueva ruta gastronómica que está revolucionando el sector.
En esta ocasión, el certamen presenta un formato renovado respecto al que visitó la capital riojana en mayo, ya que responde a la creciente demanda de las smash burgers.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.