LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Actuaciópn durante la última edición de la Fiesta de la Solidaridad. Justo Rodríguez

La Fiesta de la Solidaridad de Torrecilla suma un nuevo récord de recaudación con 43.306 euros

La ONG Be Social Projet destinará el dinero a su iniciativa de apoyo integral a niños y niñas con discapacidad en Kenia

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Jueves, 28 de agosto 2025, 08:28

La recaudación de la Fiesta de la Solidaridad de Torrecilla en Cameros celebrada el pasado 16 de agosto ha alcanzado los 43.306,75 euros, lo que supone la cifra más alta de su historia. En este caso el dinero reunido en esta vigésimo octava edición será destinado, como ya se había elegido y anunciado antes de la celebración, a la ONG Be Social Projet y su iniciativa de apoyo integral a niños y niñas con discapacidad en Kenia, sobre todo en relación con acciones en el ámbito educativo y sanitario.

Be Social Projet cuenta con aulas de rehabilitación para niños con discapacidad física y clases multisensoriales para alumnado con trastorno del espectro autista, así como talleres de arte, estimulación creativa y emocional, becas escolares de apoyo educativo para niñas y niños en situación vulnerable. Mokowe School for the Mentally Disabled de Lamu es un colegio público donde viven 112 niños y niñas con diversidad funcional con los que trabaja esta ONG para favorecer su bienestar.

La dinámica de la Fiesta de la Solidaridad propicia que cada año se bata un nuevo récord: el año pasado se donaron 40.000 euros a la asociación de Faro y el anterior, 37.030,61 euros a la asociación Vida por Vida.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mercadona espera abrir en Villamediana e iniciar la obra en Lardero este mismo año
  2. 2 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  3. 3

    La librería Veo Veo quiere ver la luz
  4. 4 Impiden la venta en La Rioja de varias piezas religiosas elaboradas con marfil de elefante
  5. 5

    «Un bar de rocanrol hace palpitar la ciudad»
  6. 6 La Justicia obliga a abonar el desplazamiento de los vigilantes de Contourglobal
  7. 7 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio
  8. 8 Louise y Thelma, dos cachorras podencas que necesitan un hogar
  9. 9 La Rioja invertirá 1,5 millones en un nuevo Punto de Encuentro Familiar en Logroño
  10. 10

    Alemania aprueba el nuevo servicio militar voluntario ante la amenaza de Rusia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Fiesta de la Solidaridad de Torrecilla suma un nuevo récord de recaudación con 43.306 euros

La Fiesta de la Solidaridad de Torrecilla suma un nuevo récord de recaudación con 43.306 euros