La Fiesta de la Solidaridad de Torrecilla suma un nuevo récord de recaudación con 43.306 euros La ONG Be Social Projet destinará el dinero a su iniciativa de apoyo integral a niños y niñas con discapacidad en Kenia

Diego Marín A. Logroño Jueves, 28 de agosto 2025, 08:28

La recaudación de la Fiesta de la Solidaridad de Torrecilla en Cameros celebrada el pasado 16 de agosto ha alcanzado los 43.306,75 euros, lo que supone la cifra más alta de su historia. En este caso el dinero reunido en esta vigésimo octava edición será destinado, como ya se había elegido y anunciado antes de la celebración, a la ONG Be Social Projet y su iniciativa de apoyo integral a niños y niñas con discapacidad en Kenia, sobre todo en relación con acciones en el ámbito educativo y sanitario.

Be Social Projet cuenta con aulas de rehabilitación para niños con discapacidad física y clases multisensoriales para alumnado con trastorno del espectro autista, así como talleres de arte, estimulación creativa y emocional, becas escolares de apoyo educativo para niñas y niños en situación vulnerable. Mokowe School for the Mentally Disabled de Lamu es un colegio público donde viven 112 niños y niñas con diversidad funcional con los que trabaja esta ONG para favorecer su bienestar.

La dinámica de la Fiesta de la Solidaridad propicia que cada año se bata un nuevo récord: el año pasado se donaron 40.000 euros a la asociación de Faro y el anterior, 37.030,61 euros a la asociación Vida por Vida.

