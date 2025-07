La Fiesta de la Solidaridad se dedicará a la ONG Be Social Project

Diego Marín A. Logroño Sábado, 19 de julio 2025, 12:57 Comenta Compartir

La XXVIII Fiesta de la Solidaridad, que se celebrará el 16 de agosto, ya cuenta con un proyecto al que dedicar la recaudación. La ONG Be Social Project ha convencido a la organización con su labor de apoyo integral a niños y niñas con discapacidad en Kenia, por lo que la ayuda camerana permitirá impulsar acciones en el ámbito educativo y sanitario. La comisión de elección de la Fiesta de la Solidaridad ha elegido a esta entre las quince propuestas presentadas.

Be Social Projet cuenta con aulas de rehabilitación para niños con discapacidad física y clases multisensoriales para alumnado con trastorno del espectro autista, así como talleres de arte, estimulación creativa y emocional, becas escolares de apoyo educativo para niñas y niños en situación vulnerable y campañas médicas de colaboración con equipos sanitarios para atención especializada. Mokowe School for the Mentally Disabled de Lamu es un colegio público donde viven 112 niños y niñas con diversidad funcional con los que trabaja esta ONG con el fin de procurar su bienestar.

El objetivo de la nueva edición de este evento benéfico será, una vez más, intentar batir el récord de recaudación establecido el año pasado, cuando se obtuvieron y donaron 40.000 euros a la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer (Faro). Aquella cifra superó sustancialmente los 37.030,61 euros que se donaron el año pasado a la asociación prodonación Vida por Vida, que ya supuso un récord. Faro destinó la donación a acondicionar su nueva sede en Logroño y hacerla más accesible.

Con la elección de Be Social Projet, la solidaridad camerana regresará a África, a donde se destinó la recaudación de 2019, y que entonces supuso también un récord, con 35.500 euros. En sus veintiocho años la Fiesta de la Solidaridad ha ayudado a otras tantas asociaciones y ONG, como EtioVida, Fundación Shi Asha, Asociación Riojana de Solidaridad 'Anacaona', Medicus Mundi, Proyecto Hombre, Asociación Española Contra el Cáncer, Aspace Rioja, Bomberos Unidos sin Fronteras, Setem Rioja, Vida por Vida y Faro.

El programa se basa en un mercadillo en el centro del pueblo en el que diferentes particulares y empresas ceden sus productos para la venta, además de degustaciones, comida popular, conciertos y, desde hace unos años, también se celebra un 'flashmob' en el que bailan una coreografía mayores y niños del pueblo.