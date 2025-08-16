El corazón de Kenia late en Torrecilla

Un día para recordar, pero también para recaudar. Con los años la Fiesta de la Solidaridad de Torrecilla en Cameros, que ha llegado este ... sábado a su XXVIII edición, se ha consagrado como una cita marcada en rojo en el calendario. No hay año que no congregue a vecinos, veraneantes y curiosos en un municipio que en pleno verano, tal como atestigua su alcalde, Sergio Martínez Astola, multiplica su población por diez.

Miles de personas han reeditado su compromiso solidario que, en esta ocasión, tiene la mirada puesta en ONG Be Social Project y, en concreto, en su labor de apoyo integral a niños y niñas con discapacidad en Kenia. La idea es que el dinero que se recaude a lo largo de toda la jornada permita impulsar acciones en el ámbito educativo y sanitario en este país del este africano.

Be Social Projet cuenta con aulas de rehabilitación para niños con discapacidad física y clases multisensoriales para alumnado con trastorno del espectro autista, así como talleres de arte, estimulación creativa y emocional, becas escolares de apoyo educativo para niñas y niños en situación vulnerable y campañas médicas de colaboración con equipos sanitarios para atención especializada. Mokowe School for the Mentally Disabled de Lamu es un colegio público donde viven 112 niños y niñas con diversidad funcional con los que trabaja esta ONG con el fin de procurar su bienestar.

Ese es uno de los objetivos, pero no el único, porque la Fiesta de la Solidaridad, comenta el regidor, también persigue que «la gente se lo pase bien y que, además, conozca nuestro municipio». Un triple reto que «está de sobra conseguido», pese a que el calor, como al resto del territorio, no da tregua en la localidad camerana. «Tenemos todo hasta la bandera, en la plaza, donde se celebra el mercadillo, hay miles de personas. Hay una participación tremenda y un ambiente buenísimo», reflejo de que esta festividad se ha consolidado de una manera «espectacular». Hasta tal punto, comenta, que casi concita la misma atención que los días de las fiestas patronales.

En sus veintiocho años de vida, el municipio ha ayudado a asociaciones y ONG, como EtioVida, Fundación Shi Asha, Asociación Riojana de Solidaridad 'Anacaona', Medicus Mundi, Proyecto Hombre, Asociación Española Contra el Cáncer, Aspace Rioja, Bomberos Unidos sin Fronteras, Setem Rioja, Vida por Vida y Faro.