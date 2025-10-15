LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La ermita de San Esteban de Viguera, enclavada en una oquedad de una peña. Miguel Herreros

Convenio para la obra de mejora del acceso a la ermita de San Esteban de Viguera

El Gobierno de La Rioja concede 29.505,85 euros al Ayuntamiento para sufragar la obra del sendero del templo románico

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Miércoles, 15 de octubre 2025, 08:48

El Ayuntamiento de Viguera y el Gobierno de La Rioja han firmado un convenio para la obra de mejora del sendero peatonal de acceso ... a la ermita de San Esteban (Bien de Interés Cultural en la categoría de Patrimonio Histórico-Artístico), en el que justo este martes resultó herida una mujer. El acuerdo formaliza una subvención por concesión directa al Consistorio de 29.505,85 euros, con una vigencia de cuatro años.

