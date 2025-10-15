Convenio para la obra de mejora del acceso a la ermita de San Esteban de Viguera
El Gobierno de La Rioja concede 29.505,85 euros al Ayuntamiento para sufragar la obra del sendero del templo románico
Logroño
Miércoles, 15 de octubre 2025, 08:48
El Ayuntamiento de Viguera y el Gobierno de La Rioja han firmado un convenio para la obra de mejora del sendero peatonal de acceso ... a la ermita de San Esteban (Bien de Interés Cultural en la categoría de Patrimonio Histórico-Artístico), en el que justo este martes resultó herida una mujer. El acuerdo formaliza una subvención por concesión directa al Consistorio de 29.505,85 euros, con una vigencia de cuatro años.
La ermita de San Esteban es un pequeño templo románico del siglo X enclavado en la oquedad de una peña. Para acceder a la misma se asciende por una abrupta cuesta desde la carretera N-111, con unos 75 metros de desnivel, por lo que llegar a ella no es sencillo. Su singularidad, y los frescos del siglo XII de su interior, hacen muy atractiva esta ermita reconstruida a mediados del siglo XX, después de años utilizada como corral.
