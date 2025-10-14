Rescatada una mujer tras lesionarse en una senda en Viguera La herida ha tenido que ser trasladada al servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño

La Rioja Martes, 14 de octubre 2025

Una mujer ha tenido que ser rescatada en la tarde de este martes tras lesionarse cuando transitaba por la senda de subida a la ermita de San Esteban de Viguera.

La herida ha tenido que ser evacuada por los bomberos y trasladada al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño. Ha sido un familiar, según informa SOS Rioja, el que ha dado aviso de este suceso, hasta el que también se han trasladado recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud (Seris).