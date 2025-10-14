LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Justo Rodríguez

Rescatada una mujer tras lesionarse en una senda en Viguera

La herida ha tenido que ser trasladada al servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño

La Rioja

Martes, 14 de octubre 2025, 20:08

Comenta

Una mujer ha tenido que ser rescatada en la tarde de este martes tras lesionarse cuando transitaba por la senda de subida a la ermita de San Esteban de Viguera.

La herida ha tenido que ser evacuada por los bomberos y trasladada al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño. Ha sido un familiar, según informa SOS Rioja, el que ha dado aviso de este suceso, hasta el que también se han trasladado recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud (Seris).

