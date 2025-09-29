LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Concejales de todos los grupos, votando a favor de pedir que abra más horas la taquilla de la estación. I.Á.

El pleno de Calahorra acuerda por unanimidad exigir a Renfe que mantenga el horario de la taquilla

PP, PSOE, IU y Vox aprobaron una moción de los 'populares' para que la atención presencial vuelva a ser de doce horas

Isabel álvarez

Calahorra.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:27

El pleno del Ayuntamiento de Calahorra mostró este lunes su rechazo al recorte en el horario de atención presencial de la taquilla de la estación de tren ... , que Renfe ha implantado desde el pasado 15 de septiembre y que conlleva que el servicio pase a prestarse únicamente cuatro horas diarias frente a las doce anteriores. Todos los partidos políticos, PP, PSOE, Vox e IU, se mostraron contrarios a esta medida y acordaron por unanimidad solicitar a Renfe y Adif que la atención presencial en la taquilla recupere el horario previo al 15 de septiembre. Sobre todo, porque «resulta incongruente» que se reduzca el servicio cuando en los próximos meses se pondrá en marcha la nueva estación de tren intermodal.

