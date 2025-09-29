El pleno de Calahorra acuerda por unanimidad exigir a Renfe que mantenga el horario de la taquilla

El pleno del Ayuntamiento de Calahorra mostró este lunes su rechazo al recorte en el horario de atención presencial de la taquilla de la estación de tren ... , que Renfe ha implantado desde el pasado 15 de septiembre y que conlleva que el servicio pase a prestarse únicamente cuatro horas diarias frente a las doce anteriores. Todos los partidos políticos, PP, PSOE, Vox e IU, se mostraron contrarios a esta medida y acordaron por unanimidad solicitar a Renfe y Adif que la atención presencial en la taquilla recupere el horario previo al 15 de septiembre. Sobre todo, porque «resulta incongruente» que se reduzca el servicio cuando en los próximos meses se pondrá en marcha la nueva estación de tren intermodal.

El acuerdo del pleno llegó con la aprobación de una moción presentada por el PP, defendida por el concejal David Navarro, quien aprovechó durante su intervención para arremeter contra el Gobierno del PSOE en España. Una actitud que le afearon desde la bancada socialista, que desde un primer momento había dejado claro que iba a votar en sintonía con el PP al priorizar «los intereses de los calagurritanos», dijo el portavoz adjunto del PSOE, Esteban Martínez.

No obstante, Martínez también le señaló al PP que «no hacía falta un pleno» para presionar a Renfe para que revierta la medida, porque tanto el Ayuntamiento como el Gobierno de La Rioja tienen «capacidad» para «hablar con quien haga falta para solucionarlo». De hecho, el portavoz socialista interpeló en varias ocasiones a David Navarro si desde el Gobierno municipal se habían puesto en contacto con Renfe, a lo que no hubo respuesta.

Deuda de un hostelero

Por otro lado, al orden del día el pleno volvieron a llegar asuntos relacionados con contratos con errores de gestión, para ser declarados nulos y elevarlos a consulta al Consejo Consultivo de La Rioja. Entre ellos se encontraban los de cuatro servicios de comidas contratados a un empresario de hostelería de la ciudad, el cual mantiene «una deuda con el Ayuntamiento» -explicó el concejal de Administración General, David Navarro- por impago de impuestos. Las facturas por estos servicios, que corresponden al pago de comidas para agentes de la Policía Local, Protección Civil y miembros de la asociación Legión 501, ascienden a un total de 1.895 euros.

Según Navarro, al ir a pagar esta cantidad se advirtió la deuda del empresario y se optó por «retener el importe» como «compensación de la deuda». No obstante, añadió, la concejala del PSOE, Pilar Bazo, al tener conocimiento de esta situación requirió la nulidad de los contratos por considerar que no tenían que haberse realizado al existir la deuda. A pesar de ello, el informe de la secretaria recoge que «no existe ninguna causa de nulidad» al ser contratos menores (en estos casos no es obligatorio comprobar con anterioridad si el contratista cumple con sus obligaciones fiscales)», dijo Navarro.

Bazo por su parte acusó al PP de practicar la «política del amiguísimo» con este empresario, en cuyo local aseguró los 'populares' han celebrado actos del partido. Además, cuestionó que siendo «un reconocido deudor» del Ayuntamiento «le vayan a urbanizar dos calles (Paletillas y Basconia) en las que tiene negocio» y que se le ampliará la terraza «quitando plazas de aparcamiento». «Permiten una clara competencia desleal con el resto de empresarios calagurritanos», reprochó Bazo al PP.