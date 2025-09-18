Sin taquilla en la estación de tren de Calahorra y con las dudas en el equipaje El recorte desde esta semana de la atención presencial deja a turistas sin poder hacer un cambio de billete y a los pasajeros sorprendidos por la medida

Desde el lunes de esta semana la taquilla de la estación de tren de Calahorra permanece cerrada por las mañanas. La atención presencial a los viajeros se ha reducido desde entonces a únicamente cuatro horas por la tarde (de 15.15 a 19.15 horas), lo que no deja de ser un inconveniente para turistas que llegan por la mañana a la estación con dudas o para quien a pocos minutos de que salga un tren quiere hacerse con un billete.

Juan Carlos Mejía y Carlos Ardenales, dos turistas de Colombia, lo comprobaban el pasado martes cuando después de visitar Calahorra llegaban a mediodía a la taquilla con la idea de cambiar un billete de vuelta a Logroño. «Tenemos el regreso en un tren de la tarde, pero como ya hemos visto la ciudad queríamos ver si podíamos adelantar la vuelta», explicaban a Diario LA RIOJA delante de la taquilla cerrada a cal y canto.

Sin saber muy bien qué poder hacer optaban por esperar al próximo tren a Logroño, el de las doce con salida de Barcelona, para «preguntar a otros pasajeros o a alguien» que les pudiese guiar. «No puede ser que no haya nadie en la taquilla para atender, siendo este el primer punto de cercanía con la ciudad para quien viene de fuera», señalaban ambos, quienes habían decidido acercarse a Calahorra con un interés curioso. «Las primeras personas que llegaron a Colombia con el apellido Ochoa salieron de Calahorra y queríamos conocer la ciudad por eso, que además nos ha parecido muy bonita», explicaban.

Quince minutos antes de la llegada prevista del tren, que lo hizo además con 20 minutos de retraso, aparecía casi sin aliento otra pasajera confiada en comprar como otras veces un billete en la taquilla. «¿Pero por qué la han cerrado?», preguntaba al ver la verja bajada. Su siguiente opción pasaba por conseguir un tique a través de la máquina de Ares Renfe.

Desde el dispositivo hacía una llamada y le respondían enseguida. «Está cerrada la taquilla y somos varias personas las que queremos comprar billetes», le decía esta viajera a la interlocutora. «En ese caso lo que pueden hacer es comprar directamente dentro (del tren), porque quedan solo 5 minutos», le indicaban desde la máquina.

Ella respiraba ya tranquila, aunque el personal de Adif que se mantenía en el andén le señalaba que no siempre es así. «A veces dejan y otras veces te dicen que no, pero al estar la taquilla cerrada pueden ser más flexibles», precisaba. De todos modos, «si va lleno te van a decir que no y si los asientos van llenos en media distancia de Calahorra a Logroño te van a cobrar 20 euros», le advertía.

La conversación pasaba desapercibida para una joven sentada en un banco del andén ensimismada en su móvil. «Yo es que cojo los billetes por internet, pero entiendo que para la gente mayor es mejor presencial», contestaba al preguntarle sobre el cierre por la mañana de la taquilla. Ella, como muchos otros pasajeros que llegaban a la estación, no conocían la medida. «El cartel con el nuevo horario nos mandaron colocarlo el domingo a última hora así que la gente lo está sabiendo ahora», decía ayer el personal del servicio de taquilla, que Renfe contrata a través de la empresa Logirail. «Hay personas que quieren poner una reclamación, pero claro, si llegas y no está la taquilla abierta no puedes hacerlo», añadían.

Precisamente ayer, el PP informó que llevará al próximo pleno una moción para solicitar a Adif que «no recorte el horario de la taquilla de Calahorra», si «tenemos en cuenta además la próxima apertura de la estación intermodal».

