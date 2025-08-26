LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La peña Riojana hace doblete y gana el concurso de zurracapote de Calahorra

Ayer se hicieron con el primer puesto en el concurso de carrozas

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Martes, 26 de agosto 2025, 13:12

Después de ganar ayer el concurso de carrozas de Calahorra, la peña Riojana se ha hecho hoy martes con el primer premio del de zurracapote. El certamen, celebrado en el paseo de Mercadal, ha contado además con la visita del presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, y de uno de los calagurritanos más conocidos fuera de la ciudad, como es el actor Nacho Guerreros, quien siempre saca unos días para disfrutar de las celebraciones con su peña, la Calagurritana.

El actor, son sus amigos en Calahorra. Isabel Álvarez

Después del concurso, el público ha podido disfrutar de una degustación del zurracapote elaborado por cada peña y que estos días se puede probar también en sus cuartos.

