La peña Riojana gana el concurso de carrozas y el de temática de leyendas

Antes del cohete de las fiestas de Calahorra las carrozas de las peñas se colocaron en la calle Gallarza donde el jurado realizó un ... recorrido para valorarlas y elegir las mejores que recibieron los premios del Ayuntamiento.

La peña Riojana obtuvo el primero, dotado con 600 euros, la Calagurritana fue segunda con 400 euros; y El Sol tercera con 200. Las tres recibieron un trofeo acreditativo. Además, hubo otro galardón especial de 200 euros que también fue para la peña Riojana en la categoría especial de carroza más acorde con la temática 'Leyendas de Calahorra' por reflejar la historia 'El río del diablo'.

Los del blusón azul se llevaron de esta manera dos de los cuatro premios y protagonizaron una sorpresa que cambió la interpretación de lo que representaban. Durante el pase del jurado se mostraba una enorme calavera azul con cuernos demoniacos que se tragaba un acueducto en construcción frente a las casas de la ciudad coronadas por la fachada de la iglesia de Santiago, principal edificio de la Plaza del Raso, que forma parte de 'El río del diablo'. Unas figuras de gallos y el sol saliendo por detrás completaban la escena del edificio.

Esta leyenda narra que una joven de Bergasilla que servía a una familia pudiente de la Plaza del Raso acuerda con el diablo casarse con él si nunca más tiene que ir lejos a por agua. El demonio le promete llevárle el agua antes de salir el sol y comienza a construir una canalización, pero no la puede terminar porque, sorprendentemente, amanece una hora antes de lo habitual.

Una vez que se supo el fallo del jurado, los responsables de la peña instalaron detalles que dejaban clara la crítica de la representación al Ayuntamiento con las letras 'Ayto.' en la frente de la calavera del demonio, las palabras peñas, educación, industria, seguridad ciudadana, comunicación, asociaciones y sanidad sobre el acueducto que engullía; y en la fachada de la iglesia pusieron 'calagurritanos'.