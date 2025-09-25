Arceiz acusa a Vox de «mentir» en la denuncia por prevaricación ante la Fiscalía

Isabel Álvarez Calahorra Jueves, 25 de septiembre 2025, 15:33 Comenta Compartir

La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, ha negado este jueves de manera tajante las acusaciones de «prevaricación» efectuada por la portavoz de Vox, Maite Arnedo, en relación a la reclamación a un concejal de la oposición por parte del Ayuntamiento de una deuda de 23.000 euros por la estancia de un familiar en la residencia San Lázaro. Si bien Arnedo, que ayer interpuso una denuncia ante la Fiscalía de La Rioja, acusa al Gobierno del PP de inacción «deliberada» para no cobrar la deuda, Arceiz asegura que «es falso». De hecho, ha remarcado que el Consistorio «reclama todas las deudas a todos los contribuyentes y por todos los medios a su alcance» y que en el caso de este edil «ha tramitado y continúa tramitando los expedientes para reclamar la deuda contraída».

La alcaldesa calagurritana ha aclarado también que «no ha vencido ningún plazo» para reclamar la cantidad. En este sentido, ha explicado que las deudas generadas por estancias en esta residencia «se liquidan cuando se deja de prestar el servicio, generalmente por fallecimiento». En el caso del concejal que ha denunciado Vox, la regidora ha precisado que es del año 2023 y que se puede reclamar tanto por vía administrativa, como civil y penal. Según el procedimiento habría tiempo, como ha aclarado, «hasta 2027 en unos casos y hasta 2028 en otros» para solicitar la cantidad adeudada. Por lo tanto, «estamos en plazo para continuar con todos los procedimientos, que es lo que estamos haciendo y no hemos dejado de hacer», ha insistido.

La alcaldesa ha avanzado que el Ayuntamiento remitirá «todo el expediente» de esta reclamación a la Fiscalía para «que se compruebe que así es».

En su comparecencia ha cargado también contra la portavoz de Vox en Calahorra al afearle por «mentir» y «acusar falsamente en busca de un titular escandaloso y ser así protagonista por un día». «¿De dónde se ha sacado la señora Arnedo que ha prescrito nada? ¿Pero no es abogada y es de Vox?», ha cuestionado la alcaldesa para reprocharle que «está practicando la misma política destructiva y alarmista que el PSOE en Calahorra y Sánchez en España». Por último, ha criticado que Arnedo haya acudido a la Fiscalía «sin haber pedido el expediente para consultarlo».

Casi 700.000 euros de impagos en San Lázaro

Durante la rueda de prensa, Arceiz ha señalado que el Ayuntamiento tiene varios casos de impagos por el servicio prestado en la residencia San Lázaro, que se están gestionando en esta legislatura. En concreto, y según datos facilitados a este periódico, a fecha de 30 de agosto de 2024, la Administración Local tiene pendientes de cobro 689.456 euros, de los cuales se han podido cobrar 221.770 euros.