Concejales de Vox, en el pleno del Ayuntamiento de Calahorra. I.Á.

Vox denuncia Ayuntamiento de Calahorra ante la Fiscalía por «prevaricación» por una deuda de un concejal en la oposición

Maite Arnedo, que omite el nombre del edil involucrado, asegura que debido a la inacción «deliberada» del Consistorio no se van a cobrar 23.000 euros que se le reclamaban al implicado por la residencia San Lázaro

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:41

La portavoz del Grupo Municipal Vox Calahorra, Maite Arnedo, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de La Rioja por lo que considera una « ... actuación deliberada y no un simple descuido administrativo, que podría haber provocado un grave perjuicio a las arcas municipales y que apunta a posibles delitos de prevaricación».

