El Ayuntamiento de Arnedo insta a mantener el cuidado para prevenir incendios en estas fechas

Ernesto Pascual

Sábado, 11 de octubre 2025, 10:20

A primera hora de la tarde del pasado 2 de octubre llegaban al SOS Rioja las llamadas de varios particulares alertando sobre un incendio en ... las proximidades del monasterio de Vico, lugar emblemático para los arnedanos. Hasta allí movilizó a Guardia Civil, Policía Local, Bomberos del CEIS Rioja, agentes forestales y un avión de carga en tierra. El fuego afectó a unos 700 metros cuadrados de pinos y encinas, sin registrar daños personales ni materiales. Justo una semana después, otro fuego fue avistado en el paraje de Vico, quedando extinguido al atardecer y dejando afectadas 200 metros cuadrados de capa de acículas, las hojas de los pinos, tras la actuación de bomberos de Arnedo, una autobomba forestal, un agente y una unidad de efectivos forestales.

