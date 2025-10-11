El Ayuntamiento de Arnedo insta a mantener el cuidado para prevenir incendios en estas fechas

Ernesto Pascual Sábado, 11 de octubre 2025, 10:20 Comenta Compartir

A primera hora de la tarde del pasado 2 de octubre llegaban al SOS Rioja las llamadas de varios particulares alertando sobre un incendio en ... las proximidades del monasterio de Vico, lugar emblemático para los arnedanos. Hasta allí movilizó a Guardia Civil, Policía Local, Bomberos del CEIS Rioja, agentes forestales y un avión de carga en tierra. El fuego afectó a unos 700 metros cuadrados de pinos y encinas, sin registrar daños personales ni materiales. Justo una semana después, otro fuego fue avistado en el paraje de Vico, quedando extinguido al atardecer y dejando afectadas 200 metros cuadrados de capa de acículas, las hojas de los pinos, tras la actuación de bomberos de Arnedo, una autobomba forestal, un agente y una unidad de efectivos forestales.

La proximidad tanto temporal como física ha levantado las sospechas de las autoridades. De hecho, la investigación de Medio Ambiente busca dilucidar si ambos fueron o no provocados. Estos dos hechos tan próximos también llevan al Ayuntamiento de Arnedo a advertir a los vecinos y visitantes que el riesgo de incendio sigue siendo alto en estas fechas, en un año complicado tras varios meses sin precipitaciones que dejan los campos secos y con altas temperaturas durante el día. «Estamos en alerta, tenemos que tener cuidado y, si alguien ve un conato de incendio, que avise al 112 para llegar a tiempo», solicita la alcaldesa Rosa Herce.

Temas

Incendios

Arnedo

Bomberos