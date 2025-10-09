Extinguido el incendio forestal en el paraje de Vico, en Arnedo El fuego ha afectado a alrededor de 200 metros cuadrados de capa de acículas

El incendio forestal que se había declarado en la tarde de este jueves en el paraje de Vico, en Arnedo, ya está extinguido casi dos horas después de haberse declarado en la citada localidad riojana. Según el parte proporcionado por el Ejecutivo regional, las llamas han afectado a alrededor de 200 metros cuadrados de capa de acículas.

Fuentes del Gobierno, asismismo, han señalado que existen sospechas de que el fuego ha podido ser provocado, al igual que el que se registró el pasado día 2 de octubre. Los hechos están siendo investigados por técnicos de la Consejería de Medio Ambiente.

Hasta el lugar de los hechos han acudido bomberos de Arnedo, una autobomba forestal, un agente y una unidad de efectivos forestales. Los medios desplegados, que se han retirado sobre las 22.15 horas, se habían centrado en establecer un perímetro para evitar reactivaciones.

