LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un bombero en una imagen de archivo. S.T.

Extinguido el incendio forestal en el paraje de Vico, en Arnedo

El fuego ha afectado a alrededor de 200 metros cuadrados de capa de acículas

La Rioja

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:10

Comenta

El incendio forestal que se había declarado en la tarde de este jueves en el paraje de Vico, en Arnedo, ya está extinguido casi dos horas después de haberse declarado en la citada localidad riojana. Según el parte proporcionado por el Ejecutivo regional, las llamas han afectado a alrededor de 200 metros cuadrados de capa de acículas.

Fuentes del Gobierno, asismismo, han señalado que existen sospechas de que el fuego ha podido ser provocado, al igual que el que se registró el pasado día 2 de octubre. Los hechos están siendo investigados por técnicos de la Consejería de Medio Ambiente.

Hasta el lugar de los hechos han acudido bomberos de Arnedo, una autobomba forestal, un agente y una unidad de efectivos forestales. Los medios desplegados, que se han retirado sobre las 22.15 horas, se habían centrado en establecer un perímetro para evitar reactivaciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  2. 2 El Mercadona de Villamediana ya tiene fecha de apertura
  3. 3

    Adiós al Brieva, un clásico de la noche logroñesa
  4. 4

    Garnica propone a su plantilla parar un día a la semana hasta final de año por la caída de pedidos
  5. 5 ¿Tienes algo roto en casa? Esta gente te lo arregla (gratis) mañana
  6. 6 Cómo conseguir los bonos de lectura de 10 euros par alas librerías riojanas
  7. 7 La empresa navarra Frilac adquiere la firma riojana Sercal 10 y la actividad de Domingo Navajas
  8. 8

    Una gigantesca explosión en una fábrica de armamento deja varios muertos en Tennessee
  9. 9 Faro inaugura su nueva sede en Logroño, «para trabajar más y mejor» por las familias de menores con cáncer
  10. 10 Logroño bajará medio punto el IBI pero agua y basuras vuelven a subir otro 2,7% en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Extinguido el incendio forestal en el paraje de Vico, en Arnedo

Extinguido el incendio forestal en el paraje de Vico, en Arnedo