Sillalfaro inicia el trámite para solicitar el ERTE tras el incendio que calcinó su nave

Ernesto Pascual Jueves, 3 de julio 2025, 20:14 Comenta Compartir

«Está siendo un día muy raro. No sé si aún no hemos asimilado lo que hay, lo que ha ocurrido, pero nos falta la ... rutina de ir a trabajar, de encontrarnos con los compañeros del gran equipo que formamos... Ha sido un día como si estuviésemos en fin de semana... Pero no, era jueves y no hemos ido a trabajar». Es el intento de uno de la veintena de trabajadores de Sillalfaro de expresar su nueva realidad, de intentar comprender cómo su vida ha cambiado de un día para otro tras el voraz incendio que consumió en la mañana de este miércoles la nave de la empresa dedicada al diseño y fabricación de muebles en el polígono industrial Tambarría de Alfaro.

«Creo que nos empezaremos a dar cuenta de lo ocurrido la próxima semana, cuando llegue el lunes, el martes y nos demos cuenta de que tampoco vamos a trabajar», se resignaba. Socios, trabajadores, familiares se levantaron el día después del incendio con la sensación de desamparo. También de desorientación. Noticias relacionadas Un incendio calcina la nave de Sillalfaro y deja sin empleo a sus 20 trabajadores Así ha sido el incendio que ha calcinado Sillalfaro Las imágenes del incendio en Sillalfaro «Treinta años de sacrificio consumidos en cinco minutos» Y cuentan que no pudieron evitarlo: lo primero que hicieron en la mañana de ayer fue subir juntos a primera hora, a la que les tocaba entrar a trabajar, a observar el estado en el que ha quedado la nave tras el fuego. Con impotencia, todavía con total incomprensión, la observaron desde su fachada principal, abombada y agrietada por las altas temperaturas que alcanzó el incendio. También subieron al monte La Plana, que custodia su retaguardia, para escudriñar desde lo alto el efecto de las llamaradas. Desde la altura se observa en pie el silo de viruta, que fue lo último en arder. El único tejado que permanece es el que protegía el taller. El resto de la cubierta colapsó, se derritió ante la intensidad del fuego. En lo que era el almacén de maderas y el espacio de logística, no quedan más que los hierros derretidos de las estanterías. De las zonas de empaquetado y finalizado, pintura y tapicería, oficinas y exposición no queda nada. Un esqueleto de hierro en silencio y del que se desprende todavía un intenso olor a quemado. La empresa solicita a Gobierno de La Rioja y Ayuntamiento el apoyo para tramitar los ERTE y recibir ayudas Pero Sillalfaro también se ha puesto a trabajar pensando en el futuro, lo primero, en la cobertura social para sus trabajadores. La asesoría con la que la empresa trabaja y sus abogados ya han activado la maquinaria para reunir la documentación y cumplimentar la tramitación del expediente de regulación temporal de empleo. En este punto, la dirección de Sillalfaro trasladó el mismo miércoles a la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, y a la alcaldesa Yolanda Preciado, la petición de que Gobierno de La Rioja y Ayuntamiento alfareño pongan todo de su parte tanto en la tramitación del ERTE como en el acceso a ayudas y subvenciones para una reconstrucción. «Tras el devastador incendio –afirmó Preciado– el Ayuntamiento se suma a la situación con su respaldo total . Hay que intentar sacar adelante el sustento de las familias con el ERTE, agilizándolo al máximo con el Ministerio». A la espera de este trámite, los trabajadores están llamados a una revisión en la mutua correspondiente para corroborar su buen estado de salud. «Estamos todos bien, pero nos tienen que hacer un chequeo de seguimiento a todos por las circunstancias vividas con un incendio», explica uno de los trabajadores que intervino en el intento de sofocar las primeras llamaradas y que precisó oxígeno por las asistencias sanitarias en los instantes siguientes. En la desorientación que deja un cambio tan radical de su día a día, los trabajadores reconocen que algo que van a echar mucho en falta es estar juntos. Describiéndose como una piña, más que una plantilla son una cuadrilla de amigos en una empresa de varios socios con esencia familiar.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Alfaro