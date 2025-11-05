LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La UR y la UNED suscriben un protocolo general de actuación

El acuerdo surge de los objetivos que comparten en el ámbito académico, científico y cultural, así como por su interés en promover el intercambio de conocimiento científico y cultural en el campo de la educación y la investigación

La Rioja

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:57

Eva Sanz Arazuri, rectora de la Universidad de La Rioja, y Ricardo Mairal Usol, rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), han suscrito un protocolo general de actuación entre ambas instituciones.

Este acuerdo de colaboración surge de la comunidad de objetivos que ambas universidades comparten en el ámbito académico, científico y cultural, así como por su interés en promover el intercambio de conocimiento científico y cultural en el campo de la educación y la investigación.

Igualmente, tanto la Universidad de La Rioja como la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) comparten objetivos comunes en lo relativo al fomento de una investigación y formación de calidad, así como a la difusión de la cultura.

El protocolo general de actuación suscrito por ambas instituciones se llevará a cabo mediante programas de colaboración que podrán comprender la creación y organización de actividades docentes coordinadas o programas de formación permanente o desarrollo profesional (posgrado).

Por otro lado, el acuerdo contempla la promoción y apoyo a la creación y funcionamiento de redes y grupos de investigación, innovación y transferencia de conocimiento en cualquiera de las ramas de interés común.

Así como la realización de proyectos de cooperación al desarrollo en cualquiera de los ámbitos o escenarios de interés común para ambas instituciones; y el asesoramiento y cooperación en materia de metodología a distancia y de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas a la enseñanza.

Igualmente, la realización de ediciones conjuntas de textos y/o monografías u otros materiales de divulgación del conocimiento, en cualquier tipo de formato y plataforma, que respondan al interés común de ambas instituciones.

Y, finalmente, la organización de foros internacionales (congresos, seminarios, jornadas, etc.) y otras actividades de extensión universitaria.

El acuerdo se ha suscrito en Madrid, en las instalaciones de la UNED, y a la firma ha asistido Cristina Flores Moreno, vicerrectora de Formación Permanente y Extensión Universitaria.

