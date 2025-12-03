LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una imagen del campus de la Universidad de La Rioja. O.Solórzano

STAR gana las elecciones sindicales en la Universidad de La Rioja

El Sindicato de Trabajadores de la Administración Riojana ha conseguido 138 votos lo que se traduce en 10 delegados

La Rioja

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:33

Comenta

El Sindicato de Trabajadores de la Administración Riojana (STAR) ha resultado ganador en las elecciones sindicales del PDI funcionario y laboral y PTGAS , celebradas en la Universidad de La Rioja, siendo el sindicato más votado en esta jornada

En el ámbito del PTGAS (Personal Técnico, de Gestión, Administración y Servicios), STAR mejora los resultados obtenidos hace cuatro años y suma un delegados/a más, consolidándose como la fuerza sindical de referencia.

En PDI (Personal Docente e Investigador) Funcionario, STAR mejora sus resultados en votos obteniendo 2 delegados. Asimismo, en el PDI (Personal Docente e Investigador) Laboral, STAR obtiene 3 representantes habiendo crecido en votos.

«Gracias a la confianza depositada por las 432 personas que han participado en las elecciones, STAR contará durante los próximos cuatro años con 10 delegados», asegura en una nota de prensa.

Lss resultados finales de la votación han sido los siguientes en cómputo total: STAR logra 138 votos (10 delegados), UGT obtiene 121 (10 delegados), CC OO consigue 96 votos y CSIF 77 (7 delegados).

En ambos ámbitos, «estos resultados son fruto del esfuerzo continuado que las delegadas y delegados de STAR han realizado durante los últimos cuatro años, trabajando día a día para mejorar las condiciones laborales y profesionales de las empleadas y empleados públicos de esta Universidad», asegura el sindicato.

STAR, para terminar, ha querido «agradecer de forma sincera la confianza otorgada». «Este respaldo nos impulsa y compromete a reforzar aún más nuestra labor, tanto en el ámbito del PDI como del PTGAS, para seguir avanzando en la mejora constante de sus condiciones laborales y profesionales», concluye.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atropellado en la N-232 después de abandonar su vehículo tras una salida de vía
  2. 2 Herida una mujer de 71 años en un nuevo accidente de tráfico en la N-232 a su paso por La Rioja Alta
  3. 3

    El adiós de un escolapio que deja huella en La Rioja
  4. 4 Encuentra un bolso con 3.150 euros en Logroño y lo entrega a la Policía
  5. 5 El Gobierno riojano compra siete coches de alta gama por medio millón de euros
  6. 6

    «He tenido que esperar 40 años a que viniese uno bueno como este»
  7. 7 Rescatado en el San Lorenzo un senderista que ascendía sin el material adecuado
  8. 8

    La exalcaldesa de Clavijo elude la prisión por el fraude del viñedo y acepta 900 euros de multa
  9. 9 Las curiosidades del último censo en La Rioja: así está cambiando la población riojana según el INE
  10. 10 El Gobierno de La Rioja aplicará ya en diciembre la subida salarial a sus empleados públicos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja STAR gana las elecciones sindicales en la Universidad de La Rioja

STAR gana las elecciones sindicales en la Universidad de La Rioja