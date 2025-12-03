STAR gana las elecciones sindicales en la Universidad de La Rioja El Sindicato de Trabajadores de la Administración Riojana ha conseguido 138 votos lo que se traduce en 10 delegados

Una imagen del campus de la Universidad de La Rioja.

El Sindicato de Trabajadores de la Administración Riojana (STAR) ha resultado ganador en las elecciones sindicales del PDI funcionario y laboral y PTGAS , celebradas en la Universidad de La Rioja, siendo el sindicato más votado en esta jornada

En el ámbito del PTGAS (Personal Técnico, de Gestión, Administración y Servicios), STAR mejora los resultados obtenidos hace cuatro años y suma un delegados/a más, consolidándose como la fuerza sindical de referencia.

En PDI (Personal Docente e Investigador) Funcionario, STAR mejora sus resultados en votos obteniendo 2 delegados. Asimismo, en el PDI (Personal Docente e Investigador) Laboral, STAR obtiene 3 representantes habiendo crecido en votos.

«Gracias a la confianza depositada por las 432 personas que han participado en las elecciones, STAR contará durante los próximos cuatro años con 10 delegados», asegura en una nota de prensa.

Lss resultados finales de la votación han sido los siguientes en cómputo total: STAR logra 138 votos (10 delegados), UGT obtiene 121 (10 delegados), CC OO consigue 96 votos y CSIF 77 (7 delegados).

En ambos ámbitos, «estos resultados son fruto del esfuerzo continuado que las delegadas y delegados de STAR han realizado durante los últimos cuatro años, trabajando día a día para mejorar las condiciones laborales y profesionales de las empleadas y empleados públicos de esta Universidad», asegura el sindicato.

STAR, para terminar, ha querido «agradecer de forma sincera la confianza otorgada». «Este respaldo nos impulsa y compromete a reforzar aún más nuestra labor, tanto en el ámbito del PDI como del PTGAS, para seguir avanzando en la mejora constante de sus condiciones laborales y profesionales», concluye.