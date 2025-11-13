Silvia Nathalia Núñez, de la Universidad Javeriana de Colombia, ganadora de la segunda edición de 'Tesis en 3 Minutos Internacional' El concurso se ha celebrado en la Universidad de La Rioja

Silvia Nathalia Núñez Rueda, de la Universidad Javeriana de Colombia, se ha proclamado ganadora en la final de la segunda edición del programa 'Tesis en 3 Minutos Internacional' convocado por la alianza universitaria Campus Iberus y que se ha celebrado este martes, 11 de noviembre, en la Universidad de La Rioja. Junto a ella, Beatriz Peñín, doctora por la Universidad de La Rioja, y Gabriela Rivera Hernández, del Tecnológico de Monterrey (México), lograron la segunda y la tercera posición, respectivamente.

La ganadora conquistó al jurado con su presentación 'Construcción de la ciudadanía en Colombia: una mirada crítica de la política pública de competencias ciudadanas', un trabajo en el que, entre otros aspectos abordó, en tres minutos, cuestiones como la convivencia y paz, la participación y responsabilidad democrática y la pluralidad, identidad y valoración de las diferencias.

El primer accésit fue para Beatriz Peñín del Río, reciente doctora por la Universidad de La Rioja con una tesis en la que desarrolla nuevos filtros solares más sostenibles y eficaces frente a las radiaciones ultravioletas y la luz azul aptos para su uso en formulaciones cosméticas reales.

El jurado decidió que la ganadora del segundo accésit fuera la mexicana Gabriela Rivera Hernández, investigadora del área de Bioctecnología del Tecnológico de Monterrey con su trabajo 'Creación de un gel con compuestos naturales para apoyar el tratamiento del cáncer cervicouterino'.

Junto a las tres galardonadas, en la competición también ha participado otros cuatro investigadores colombianos, una mexicana y dos españolas: Juan Pablo Ospina Yepes y Jaime Andrés Tigreros, de la Universidad de Caldas (Colombia); Beatriz Eugenia Luna De Aliaga y Jaime Aurelio Céspedes Londoño, de la Universidad del Rosario (Colombia); Elizabeth Pérez Rodríguez, del Tecnológico de Monterrey (México); Sandra Martínez Álvarez, de la Universidad de La Rioja (España); y Silvia Mata Ajamil de la Universidad Pública de Navarra (España).

El concurso 'Tesis en 3 Minutos Internacional' está dirigido a estudiantes de doctorado e investigadores que hayan defendido su tesis recientemente. Deben explicar el contenido de su investigación en tiempo limitado, con un lenguaje sencillo, inteligible y accesible al gran público. En Campus Iberus esta iniciativa se puso en marcha en 2015.

El objetivo de este certamen es acercar la labor de los jóvenes investigadores a la sociedad y, al mismo tiempo, inculcar en ellos el interés en la divulgación y difusión de la ciencia.

En la anterior edición del certamen, celebrada en Cartagena de Indias (Colombia) el primer puesto correspondió a Paula Natalia Caicedo Ortiz y el segundo, a Cindy Arévalo Olaya, ambas de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia.

Rosa Fernández Fernández, entonces estudiante de Doctorado del Grupo de Investigación 'Resistencia a los Antibióticos desde el enfoque One Health' de la Universidad de La Rioja y actual doctora por la UR, logró el tercer puesto.

