La Semana Cultural 'Valle de la Lengua' ofrece dos encuentros literarios y una función de teatro El evento, que se celebrará del 18 al 21 de noviembre incluye la participación de cuenta tres autores de primera línea como son Isaac Palmiola, Ana Punset y Eloy Moreno

El proyecto Valle de la Lengua–Campus Valle de la Lengua celebra del 18 al 21 de noviembre una Semana Cultural que incluye dos encuentros literarios con los escritores Isaac Palmiola, Ana Punset y Eloy Moreno; y una función de la obra Mujeres. Teatro a la carta del grupo La Garnacha Teatro.

La Semana Cultural 'Valle de la Lengua' tiene lugar el martes 18, miércoles 19 y viernes 21 de noviembre con el fin de promover el uso de la lengua española a través de manifestaciones artísticas como la literatura y las artes escénicas; con el objetivo de acercar la lengua, la literatura y el teatro al público infantil, juvenil y adulto.

La semana cultural cuenta con tres autores de primera línea como son Isaac Palmiola, Ana Punset –que intervendrán juntos– y Eloy Moreno, que participarán en dos sesiones de los encuentros 'Charlando con mis escritores favoritos', dirigidas respectivamente a estudiantado de educación primaria y secundaria.

En estos encuentros, los asistentes conocerán de cerca su mundo literario, pudiendo plantearles sus preguntas y curiosidades; reforzando así su interés por la lectura.

Isaac Palmiola, autor de sagas como Perrock Holmes, y Ana Punset, autora de Unicornia, intervienen el martes 18 de noviembre, de 11.00 a 12.00 horas, en el Polideportivo Universitario de la Universidad de La Rioja. El plazo de inscripción para los centros de Educación Primaria se extiende hasta el jueves 13 de noviembre, a las 15.00 horas, a través del siguiente formulario, a través del teléfono 941 299 805 o del correo-electrónico ptr@unirioja.es.

Eloy Moreno autor de El bolígrafo de gel verde y Lo que encontré bajo el sofá, interviene el miércoles 19 de noviembre, de 11.00 a 12.00 horas, en el Polideportivo Universitario. El plazo de inscripción para los centros de Educación Secundaria se extiende hasta el jueves 13 de noviembre, a las 15.00 horas, a través del siguiente formulario, a través del teléfono 941 299 805 o del correo ptr@unirioja.es.

El broche de la Semana Cultural 'Valle de la Lengua' lo pone el grupo 'La Garnacha Teatro' con la función Mujeres. Teatro a la carta, a las 19.00 horas en el Aula Magna del Edificio Quintiliano, abierta al público en general, pero con inscripción a través del siguiente formulario.

El montaje de Mujeres. Teatro a la carta es una función abierta en la que ni el público ni las actrices saben, de antemano, qué van a ver en el escenario. Sobre el texto del autor riojano Fernando Sáez Aldana, el público adquiere protagonismo al elegir varias de las interpretaciones posibles de mujeres relevantes de la historia: Cleopatra, María Magdalena, Juana I de Castilla, Lucrecia Borgia, Teresa de Jesús, Isabel II de España, Isabel de Baviera, Mata Hari, Coco Chanel, Eva Perón, Maria Callas, Margaret Thatcher o Marilyn Monroe; y el espectáculo se cierra con una pieza a tres sobre Catalina de Aragón, Ana Bolena y Catalina Howard, esposas de Enrique VIII.