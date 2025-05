La UR abrirá sus puertas el 17 de mayo a los estudiantes preuniversitarios

La Rioja Viernes, 9 de mayo 2025, 10:25 Comenta Compartir

La Universidad de La Rioja organiza el próximo 17 de mayo el Sábado de Puertas Abiertas, un evento pensado y diseñado para que el estudiantado preuniversitario de La Rioja y provincias limítrofes conozca de primera mano la oferta académica del curso 2025-2026. Las personas interesadas en acudir pueden inscribirse a través de este enlace https://www.unirioja.es/administracion-y-servicios/oficina-del-estudiante/orientacion-preuniversitaria.

Durante la mañana de ese sábado los futuros alumnos universitarios y sus familias podrán visitar las facultades o escuelas que sean de su interés, recorrer sus instalaciones y asistir a las charlas informativas tanto de los diferentes grados que oferta la UR como del proceso de acceso y admisión.

En estas sesiones la UR presentará su oferta académica para el curso 2025-2026, compuesta por 2 dobles grados, 19 grados con 45 especializaciones y programaciones FP-Universidad, que permiten a estudiantes de ciclos superiores de Formación Profesional obtener grados universitarios relacionados con aquellos en 3 cursos académicos.

La Universidad de La Rioja ofrece enseñanza en grupos reducidos, atención personalizada y la posibilidad de completar la formación con estancias internacionales tipo Erasmus y prácticas profesionales.

A las 10 horas se han programado las visitas a tres de las facultades de la UR: la Facultad de Ciencia y Tecnología (Complejo Científico-Tecnológico, C/ Madre de Dios, 53), la de Ciencias Empresariales (Edificio Quintiliano, C/ La Cigüeña, 60), y la Facultad de Letras y de la Educación (Edificio Filologías. C/ San José de Calasanz, 33).

A partir de las 12 horas se desarrollarán las visitas a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (Edificio Politécnico. C/ Luis de Ulloa, 4), a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (Edificio Quintiliano. C/ La Cigüeña, 60) y a la Facultad de Ciencias de la Salud (Edificio Ciencias de la Salud. C/ Duquesa de la Victoria, 88).

Campaña de admisión

La campaña de orientación de la Universidad de La Rioja dirigida se completará el lunes 16 de junio una sesión informativa sobre admisión y admisión que se podrá seguir tanto de forma presencial en el Aula Magna del Edificio Quintiliano desde las 16:00 horas como online a través del canal YouTube.

Esta campaña pretende dar a conocer ante los estudiantes de Bachillerato y Ciclo Formativo de Grado Superior, así como a sus familias, los estudios de la Universidad de La Rioja, sus características como universidad pública, sus servicios e instalaciones; así como información de la prueba de acceso a la Universidad, trámites de admisión y matrícula, y cualquier otro asunto que pueda ser de interés para los estudiantes preuniversitarios (becas, traslados de expediente, alojamiento, etc.).

Más información e inscripciones: https://www.unirioja.es/administracion-y-servicios/oficina-del-estudiante/orientacion-preuniversitaria.

El programa. 17 de mayo de 2025. Sábado de Puertas Abiertas

10.00 horas. Facultad de Ciencia y Tecnología . Aula Magna del Complejo Científico- Tecnológico (C/ Madre de Dios, 53). Grado en Matemáticas. Grado en Ingeniería Informática. Grado en Enología. Grado en Ingeniería Agrícola. Grado en Química.

Facultad de Ciencias Empresariales . Aula Magna del Edificio Quintiliano (C/ La Cigüeña, 60). Grado en Administración y Dirección de Empresas. Grado en Turismo.

Facultad de Letras y de la Educación . Salón de actos del Edificio Filologías (C/ San José de Calasanz, 33). Grado en Educación Infantil. Grado en Educación Primaria. Grado en Lengua y Literatura Hispánica. Grado en Geografía e Historia. Grado en Estudios Ingleses.

12.00 horas. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial. Salón de actos del Edificio Politécnico (C/ Luis de Ulloa, 4). Grado en Ingeniería Mecánica. Grado en Ingeniería Eléctrica. Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática.

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Aula Magna del Edificio Quintiliano (C/ La Cigüeña, 60). Grado en Derecho. Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Grado en Trabajo Social

Facultad de Ciencias de la Salud . Salón de Actos del Edificio Ciencias de la Salud (C/ Duquesa de la Victoria, 88). Grado en Enfermería

Lunes 16 de junio de 2025.

Sesión informativa sobre Acceso y Admisión. 16.00 horas. Edificio Quintiliano. Aula Magna. Retransmisión simultánea a través de YouTube UR