Una jornada presenta al sector vitivinícola los resultados de un proyecto Busca valorizar subproductos de vinificación para su uso como aditivos en Enología

El Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV) acoge el vienes 28 de noviembre una jornada de presentación de resultados del proyecto 'Técnicas de extracción verdes emergentes y su combinación para la recuperación de polisacáridos de hollejos y orujos de uva de la industria vitivinícola. Aplicación enológica'.

Esta jornada, que tendrá lugar a partir de las 11:00 horas en el Salón de Actos de La Grajera, está abierta al sector vitivinícola y al público interesado con entrada libre hasta completar el aforo disponible.

El objetivo es difundir los resultados del proyecto GREEN–PSEXTRACT, que busca valorizar algunos subproductos de la vinificación –como orujos tintos y hollejos blancos– con el fin de obtener extractos ricos en polisacáridos que puedan utilizarse como aditivos en enología, en sustitución o disminución de la dosis de aditivos de origen animal, vegetal o mineral (arcillas).

GREEN–PSEXTRACT (PID2021-123361OR-C21) es un proyecto de cuatro años, iniciado en septiembre de 2022 y que finalizará en agosto de 2026, por tanto, que se encuentra en su última fase.

En él participan el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL) y la Universidad de La Rioja, y cuenta con la financiación de la Agencia Estatal de Investigación y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU/AEI/10.13039/501100011033) y FEDER, EU.

Liderado por Silvia Pérez Magariño, investigadora del ITACYL, y Belén Ayestarán, catedrática de la Universidad de la Rioja, la colaboración entre sus grupos de investigación ha permitido fortalecer los resultados y conclusiones obtenidos, gracias al intercambio de conocimiento, experiencia y potencial de cada equipo.

En este sentido, las investigadoras han caracterizado los extractos de polisacáridos obtenidos de distintos hollejos/orujos de uva blanca y tinta procedentes de diferentes variedades de uva de Castilla y León y La Rioja, para conocer las diferencias varietales.

Así, las variedades empleadas en la DOCa Rioja fueron todas las autorizadas, seleccionándose Vitis vinífera L. Viura y Tempranillo tinto. En Castilla y León se estudiaron las variedades de uva blanca autorizadas y alguna variedad minoritaria, de las cuales se seleccionó la variedad Verdejo.

Además, el proyecto ha incluido el estudio de tecnologías de extracción verdes emergentes (ultrasonidos de alta potencia, líquidos presurizados, altas presiones, pulsos eléctricos de alto voltaje, microondas y enzimas), con el fin de recuperar polisacáridos de subproductos del vino (orujos y hollejos de uva).

Como resultados del proyecto, las técnicas de ultrasonidos de alta potencia separada de la post maceración ácida, microondas y calor en medio ácido consiguen una mejora del rendimiento y pureza de los extractos.

Por otra parte, GREEN–PSEXTRACT también busca aplicar estos extractos para mejorar la calidad de los vinos blancos y tintos, así como abrir nuevas vías de uso como agentes de clarificación o afinado.

Los impactos científicos y socioeconómicos que se esperan son la valorización de subproductos del vino, mediante la obtención de extractos ricos en polisacáridos, utilizando técnicas de extracción verdes. Esto permitirá reducir la generación de residuos y el impacto ambiental, así como fomentar la economía circular y la sostenibilidad en el sector del vino. Además, se podrán desarrollar productos innovadores ricos en polisacáridos que pueden utilizarse en el sector vitivinícola y en la industria alimentaria, creando nuevas oportunidades de negocio.