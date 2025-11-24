La Jornada Inserta Empleo 'Acercando la discapacidad a la Universidad de La Rioja', el miércoles en la UR Este encuentro, cofinanciado por la Unión Europea, busca promover la inclusión educativa, social y laboral de las personas con discapacidad en la universidad

La Rioja Lunes, 24 de noviembre 2025, 21:08 Comenta Compartir

La Jornada INSERTA Empleo 'Acercando la discapacidad a la Universidad de La Rioja' tiene lugar el miércoles 26 de noviembre en el Aula Magna del Edificio Quintiliano. Organizada por la Fundación ONCE en colaboración con la Universidad de La Rioja, el objetivo es la normalización de la discapacidad en el entorno universitario.

Este encuentro, cofinanciado por la Unión Europea, busca promover la inclusión educativa, social y laboral de las personas con discapacidad en la universidad, y fomenta la participación del alumnado —especialmente jóvenes— y del personal universitario, con el objetivo de sensibilizar sobre las barreras que enfrentan las personas con discapacidad.

La inauguración correrá a cargo de Eva Sanz Arazuri, rectora de la Universidad de La Rioja; María Martín Díez de Baldeón, consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja y Begoña Grijalvo Rebollo, directora de Inserta Empleo Castilla y León y La Rioja.A continuación, María Ángeles Martínez Calvo, vicerrectora de Estudiantes y Extensión Universitaria y Arantxa Alonso Algarabide, responsable de la oficina de Inserta Empleo en La Rioja presentarán los servicios que ofrecen ambas entidades a los jóvenes con discapacidad.

Seguidamente, Luis Miguel López, deportista paralímpico y militar, ejemplo de resiliencia y superación conversará con Adriana Díez, profesora de la Universidad de La Rioja, a lo que seguirá una mesa redonda titulada 'Inclusión en el ámbito universitario y su proyección al mundo laboral' en la que intervendrán Aitana Fernández, graduada de Filología Hispánica y Enrique Ruiz, graduado en química y exalumno de la Universidad de La Rioja que contará su experiencia a través de la voz de Susana Cabredo, profesora de la UR.

Por último, los estudiantes podrán participar en un escape room en el que se enfrentarán a los retos y dificultades que encuentran las personas con discapacidad.

Fundación ONCE e Inserta Empleo

Fundación ONCE es la principal entidad social española que trabaja para la plena inclusión de las personas con discapacidad con el desarrollo de iniciativas y programas en los campos del empleo, la formación, así como la accesibilidad y el diseño para todos con el fin de impulsar entornos, productos y servicios globalmente accesibles.

Así, Fundación ONCE puso en marcha la organización Inserta Empleo, que es la entidad de recursos humanos experta en la atención a las personas con discapacidad y que centra su actividad en mejorar su formación y conseguir su inclusión en el mercado laboral.

Cuenta con una experiencia de más de 25 años y un equipo de expertos en orientación e intermediación, repartidos por sus 53 oficinas en toda España. Ayuda a las personas con discapacidad a encontrar empleo, las forma si fuera necesario, y ofrece a las empresas los mejores candidatos para los puestos que necesitan cubrir. Todo ello sin coste alguno.

La actividad de Inserta Empleo se enmarca en los programas estatales FSE+ de 'Empleo Juvenil' (CCI 2021ES05SFPR001) y de 'Inclusión Social, garantía infantil y lucha contra la pobreza' (2021ES05SFPR003) y en el programa 'FSE+ Comunidad Autónoma de Canarias', (CCI2021ES05SFPR009), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta Empleo, con la cofinanciación de la Unión Europea para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.