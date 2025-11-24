LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La I Jornada de Inclusión y Equidad Educativa reúne a expertos nacionales en TDAH, TEA y Alta Capacidad Intelectual

La jornada, está organizada por la Cátedra de Inclusión y Equidad Educativa de la Universidad de La Rioja, en colaboración con el Gobierno de La Rioja

La Rioja

Lunes, 24 de noviembre 2025, 17:53

La Jornada de Inclusión y Equidad Educativa 'Yo soy excepcional ¿y tú?', que contará con expertos nacionales en TDAH, TEA y Alta Capacidad Intelectual, tiene lugar el viernes 28 y sábado 29 de noviembre en la Universidad de La Rioja.

La jornada, está organizada por la Cátedra de Inclusión y Equidad Educativa de la Universidad de La Rioja, en colaboración con el Gobierno de La Rioja, que está dirigida por Javier Ortuño Sierra, profesor del Departamento de Ciencias de la Educación.

La jornada, que contará con las asociaciones regionales implicadas en la atención a este tipo de menores, tiene lugar en el Aula Magna del Edificio Quintiliano.

El viernes 28 de noviembre, la primera ponencia será impartida por el Catedrático emérito de Psiquiatría y jefe del Servicio de Psiquiatría del Vall d'Hebron, Miquel Casas Brugué quien hablará sobre el TDAH. Además, el doctor en Medicina y neuropediatra durante más de 40 años en el Hospital Parc Taulí, Sabadell, Josep Artigas Pallarés abordará los trastornos del espectro autista (TEA).

La sesión del viernes finalizará con una charla sobre TDAH a cargo de la doctora en Psicología y Psicóloga Clínica infantil, Beatriz Blanco Laguardia, además habrá una mesa redonda en la que estarán presentes representantes de las asociaciones Arpa, RiojaTDAH, así como la profesora de la Universidad de La Rioja Julia Pérez Sáenz.

La programación del sábado 29 incluye la intervención de la directora y Fundadora del centro CADIS, Teresa Fernández Reyes, quien hablará sobre las Altas Capacidades Intelectuales (ACI), a partir de las 10:00h. Posteriormente y tras un breve descanso, Tania Pasarín-Lavín, maestra de Educación Infantil y Primaria y autora de diferentes libros de divulgación, abordará la intervención basada en el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).

La jornada finalizará con una mesa redonda que contará también con la participación de representantes de URTalent y Arnac.

La jornada se dirige a todos los públicos, familiares de alumnado con alguna necesidad específica de apoyo educativo, así como a profesionales de la educación y profesionales del ámbito de la intervención psicológica. Las personas interesadas en asistir a esta jornada deberán inscribirse previamente y de manera gratuita a través del enlace https://bit.ly/IJornadaIyEqEduc_2829nov.

