La jornada 'Franco había muerto. Eso para… ¿empezar?' aborda la crisis final del régimen franquista

La Jornada 'Franco había muerto. Eso para… ¿empezar? La crisis final del régimen franquista en perspectiva histórica (1969-1978)' aborda el viernes 24 de octubre la crisis final del régimen franquista y la paulatina recuperación de la democracia en España en el 50º aniversario del fallecimiento del dictador.

El encuentro tiene lugar en la Fundación Ibercaja La Rioja –en Plaza de la Diversidad nº 2– con acceso libre hasta completar aforo. Está coordinado por el profesor Jesús Movellán Haro de la Universidad de La Rioja (UR) y ha sido organizado por el Grupo de Investigación 'Historia: Iconografía, Conceptos y Símbolos' (HICOS) de la UR y por la Fundación Práxedes Mateo-Sagasta.

El interés sobre la figura de Franco a cincuenta años de su fallecimiento se hace patente en este encuentro en el que se analizarán algunos de los aspectos más importantes que ayudan a explicar la crisis final del régimen franquista y la paulatina recuperación de la democracia en España (el proceso que conocemos como la Transición).

Junto a los profesores Jesús Movellán, Sergio Molina y Carlos Gil Andrés, se ha invitado a participar en esta jornada a uno de los especialistas más reconocidos a nivel internacional sobre Franco y su dictadura: Enrique Moradiellos, catedrático de la Universidad de Extremadura y miembro de la Real Academia de la Historia, ha sido uno de los biógrafos del dictador (Las caras de Franco. Siglo XXI: 2016) y fue galardonado, en 2017, con el Premio Nacional de Historia por su obra Historia mínima de la Guerra Civil (Taurus: 2016).

PROGRAMA

Fundación Ibercaja La Rioja

Plaza de la Diversidad nº 2

9:30h Inauguración de la jornada con presencia de autoridades

10:00 h 'El Renacido'. La memoria de la España liberal entre el franquismo y la recuperación de la democracia en España: en torno a Práxedes Mateo-Sagasta

Jesús Movellán Haro (Universidad de La Rioja)

10:30 h España en el laberinto europeo: franquismo, CEE y Guerra Fría, 1962-1975.

Sergio Molina García (Universidad de Castilla-La Mancha)

11:00 h Descanso

11:15 h El franquismo en su laberinto: agonía y final de una dictadura.

Enrique Moradiellos García (Universidad de Extremadura)

11:45 h El franquismo en La Rioja: historia, memoria y papel

Carlos Gil Andrés (Dr. En Historia Contemporánea y Profesor en Enseñanza Secundaria y Bachillerato)

12:15h Mesa redonda: ¿El inicio del final o el final del principio? La muerte de Franco y la recuperación de la democracia en España, 50 años después.

Intervienen: Enrique Moradiellos García, Sergio Molina García y Carlos Gil Andrés. Modera Jesús Movellán Haro.

13:00h Clausura de la jornada.