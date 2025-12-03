Amavisca participa en el reconocimiento de la UR a Ramón Grosso La Universidad de La Rioja ha suscrito un convenio de colaboración con la Fundación Ramón Grosso para potenciar su labor educativa en el Chad a través del deporte

Jornada 'La huella solidaria de Ramón Grosso: un diálogo con Amavisca', celebrada en Aula Magna del Edificio Quintiliano de la UR.

La Universidad de La Rioja ha acogido un acto en recuerdo de la figura del histórico jugador de fútbol Ramón Grosso y su legado, en el que se ha destacado la capacidad del deporte para educar y empoderar a niños vulnerables, en el que ha participado el exfutbolista José Emilio Amavisca, Oro Olímpico en Barcelona 92. Además, la entidad ha suscrito un convenio de colaboración con la Fundación Ramón Grosso para potenciar su trabajo.

La firma se ha producido este miércoles antes del inicio de la jornada 'La huella solidaria de Ramón Grosso: un diálogo con Amavisca', celebrada en Aula Magna del Edificio Quintiliano de la UR.

La jornada ha servido de homenaje a Ramón Grosso, histórico jugador del Real Madrid, con el que ganó siete Ligas, dos Copas, una Copa de Europa y llegó a ser entrenador del primer equipo.

La actividad ha estado protagonizada por Ramón Grosso (hijo), presidente de la Fundación Ramón Grosso -con quien la rectora de la UR, Eva Sanz, ha suscrito el convenio-, el exfutbolista José Emilio Amavisca y Sylvia García, entrenadora de gimnasia artística y colaboradora de la Fundación Ramón Grosso en su programa de gimnasia artística en Chad. La conversación ha sido moderada por Raúl Ruiz, exfutbolista, reportero y comentarista de televisión.

Se ha recordado la figura de Ramón Grosso para posteriormente centrarse en la poderosa capacidad del deporte (no solo del fútbol, también del kárate y, sobre todo, de la gimnasia artística) para educar y empoderar a niños vulnerables; cómo la Fundación Ramón Grosso, como legado del futbolista, es el claro ejemplo de ello. La jornada ha concluido con la entrega de un cheque con la recaudación de la venta de camisetas y pañuelos de San Mateo como actividad solidaria de la UR con el propósito de apoyar la labor de esta fundación.

Fundación Ramón Grosso

La Fundación Ramón Grosso continúa desde 2014 el legado solidario del jugador del Real Madrid Ramón Grosso. Su misión es mejorar la vida de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad mediante la educación, el deporte y la cooperación internacional.

Desarrolla proyectos especialmente en Chad, donde impulsa escuelas deportivas y educativas, programas de salud y formación, y acciones de inclusión para niñas y menores con escasos recursos.

Su labor más emblemática es el impulso de programas de empoderamiento de niñas mediante la gimnasia artística, ofreciéndoles formación, escolarización, apoyo deportivo y oportunidades de futuro. Un equipo de niñas del Chad ya ha logrado participar en una competición internacional y van camino de conseguir otro sueño, participar en los juegos Olímpicos.

La Fundación Ramón Grosso se distingue por su compromiso con la equidad, la dignidad y el desarrollo sostenible, y ha sido reconocida por su labor humanitaria en distintos foros y medios.

